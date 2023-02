Lavori pubblici nelle vie di Lecco: come cambia la viabilità

Continuano anche in questi ultimi giorni di febbraio gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità in programma a Lecco per la settimana che si apre domani.

Via Montesanto, tratto compreso tra l’intersezione con via IX Febbraio e il civico 26, per lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale nei giorni feriali, dalle 9 alle 17 dal 27 febbraio al 17 marzo, istituzione di senso unico alternato regolamentato mediante impianto semaforico e di limite massimo di velocità a 30 km/h.

Via Cesura, per intervento di realizzazione del nuovo allacciamento alla rete idrica e di isolamento dalle 8 alle 18 del 2 e 3 marzo, istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto compreso tra il civico 30 e il civico 34 e del limite massimo di velocità a 30 km/h.

Si comunica anche la conclusione anticipata dei lavori su viale Valsugana con il ripristino del doppio senso di circolazione. Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.