Lavori per il teleriscaldamento in città, ecco il senso unico in via Grandi

Proseguono gli interventi di costruzione della rete per il teleriscaldamento in città. Dopo l'allestimento del cantiere in via Roccolo e l'avvio dei lavori a cura dell'impresa Fis Spa di Grumello del Monte, per conto di Acinque energy Greenway Srl, dalle 8 di martedì 27 dicembre alle 19 di domenica 26 marzo sarà istituito il senso unico di circolazione in via Achille Grandi, in direzione da via Roccolo a via Belfiore, il limite massimo di velocità di 30 km/h e il divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale.

L'inizio dei lavori per il teleriscaldamento

Lo scorso 22 novembre 2022, dopo Valmadrera, anche la città capoluogo ha vissuto il proprio primo passo nel tratto di via del Roccolo compreso tra le intersezioni con via Gilardi e via Achille Grandi. Successivamente si arriverà a collegarsi con l'acciaieria del Caleotto, che fornirà i cascami termici: il collegamento alla rete avverrà a partire dalla stagione termica 2024/2025, con un anno di ritardo rispetto a Valmadrera (2023/2024), mentre nel 2025/2026 avverrà l'unione dei due anelli nella zona del ponte Kennedy. L'intervento prevede investimenti per circa 49 milioni di euro.