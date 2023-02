Lavori in stazione: linea Milano-Lecco interrotta nei fine settimana

Si lavora sulla principale linea ferroviaria del Lecchese. Sono in partenza i cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Ferrovie dello Stato) aperti per lavori di potenziamento infrastrutturale in Lombardia. Per consentire gli interventi la circolazione ferroviaria sarà interrotta nei fine settimana del 4-5, 18-19 febbraio, 18-19 marzo e 1-2 aprile 2023 sulla linea Milano-Lecco nella stazione di Monza.

Durante l’interruzione saranno effettuati lavori propedeutici all’attivazione di nuove tecnologie. Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è consultabile nelle stazioni, sul sito e sull'App di Trenord.