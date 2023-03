Varrone, mai più alluvioni: pronti gli interventi di messa in sicurezza

Mai più alluvioni come nel 2019. L’amministrazione comunale di Dervio ha ricevuto da Regione Lombardia la notizia dell'accoglimento in merito all'ulteriore richiesta di 800mila euro per la messa in sicurezza del torrente protagonista del disastro di tre anni e mezzo fa. Nei prossimi giorni sarà concluso l’intervento primario chiesto con forza dal Comune per fermare i tronchi che scendono a valle e che nel 2019 provocarono l’esondazione creando una diga al ponte della ferrovia.

Messa in sicurezza del torrente Varrone

Il sistema di reti poste appena a monte del paese consentirà di bloccare il materiale flottante riducendo drasticamente i rischi per eventi come quello del 2019. Nel corso dei lavori è emersa l’esigenza di un’ulteriore opera molto a monte del paese, che non era realizzabile con i fondi già stanziati a favore del Comune, e che permetterà di laminare le piene così da far defluire l’acqua in tempi più lunghi riducendo il rischio di esondazione e Regione ha concesso questo ulteriore finanziamento di 800mila euro. Nel frattempo sono in fase di predisposizione gli interventi per alzare gli argini e mettere paratie in diverse zona del paese tra cui via Greppi. Si tratta di interventi per circa tre milioni di euro che l’amministrazione comunale ha concordato con Regione per cercare di scongiurare altri eventi gravi come nel 2019.

“Come Comune - spiega il sindaco Stefano Cassinelli - abbiamo messo il massimo impegno per chiedere questi interventi e questi fondi. Voglio ringraziare Regione Lombardia per aver compreso le esigenze di Dervio, in particolare gli assessori al territorio Gianluca Comazzi e alla protezione civile Romano La Russa, il sottosegretario Mauro Piazza e il consigliere regionale Giacomo Zamperini. L’interlocuzione tra il nostro comune e Regione Lombardia negli anni passati e con la nuova Giunta ci consente di lavorare al meglio per la sicurezza di Dervio”.