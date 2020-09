Lecco, proseguono i lavori in via Belfiore: chiuso l'incrocio con via Risorgimento

Proseguono i lavori di rinnovo della rete del gas metano a Lecco, in via Belfiore nel tratto compreso tra via Rivolta e via Lamarmora a cura dell'impresa Eurocondutture Srl di Muggiò, per conto di Lereti spa.

Poichè i lavori hanno raggiunto l'altezza dell'incrocio tra via Belfiore e via Risorgimento, dalle 7 di lunedì 21 alle 18 di martedì 22 settembre in via Risorgimento, nel tratto compreso tra via Belfiore e via Monsignor Polvara, sarà istituito il divieto di transito con esclusione dei veicoli dei residenti, dei proprietari e degli aventi titolo all’uso degli accessi carrai, nonchè per lo svolgimento di attività commerciali e produttive.

Di conseguenza inoltre, in via Monsignor Polvara all'altezza dell'intersezione con via Risorgimento, sarà istituito l'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli che salgono verso via del Roccolo e l'obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra per i veicoli che scendono da via Roccolo, nonchè l'obbligo di svolta a destra o sinistra per i veicoli che si immettono su via Monsignor Polvara/via del Roccolo da via Risorgimento provenienti da via Tonio da Belledo.

I citati obblighi non si applicano ai veicoli dei residenti, proprietari e aventi titolo all'uso degli accessi carrai e per lo svolgimento di attività commerciali e produttive.