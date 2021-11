Offerte di lavoro: 30 posizioni aperte da McDonald's nel Lecchese

McDonald's cerca 30 lavoratori per i fast food di Garlate, Lecco e Osnago. La bella notizia, per chi cerca lavoro, è emersa mercoledì 3 novembre durante il "Recruiting day" organizzato a Calolzio dalla Comunità montana Valle San Martino e dall'Informagiovani: si tratta dell'incontro con una realtà produttiva del territorio nel quale vengono evidenziate le posizioni occupazionali aperte.

Al tavolo dei relatori sono saliti alcuni dirigenti dei McDonald's presenti nella nostra provincia. Ai partecipanti all'incontro è stato comunicato che i posti di lavoro a disposizione in questo periodo sono 30, dislocati tra i vari negozi. Per presentare domanda occorre fare riferimento al sito internet di McDonald's, alla pagina dedicata "entra nel team - offerte di lavoro".

È inoltre possibile, nello specifico caso illustrato a Calolzio, consegnare anche manualmente i curricula nei tre fast food di Lecco, Garlate e Osnago. La proposta di McDonald's non è vincolata a specifiche fasce di età. L'incontro si è tenuto a villa De' Ponti dopo la presentazione della bacheca virtuale "Io so fare", uno spazio web mirato a favorire l'incontro tra domande e offerte di lavoro, aiutando in particolare i giovani del territorio della Valle San Martino, ma non solo.