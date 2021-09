Regolarizzazione del lavoro con gli extracomunitari: oltre 700 dipendenti ora hanno un permesso di soggiorno

Volge al termine il complesso lavoro coordinato dalla Prefettura di Lecco. Si avvia alla conclusione, nel nostro territorio provinciale, l’intera procedura di emersione dei rapporti di lavoro per la regolarizzazione dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale. Su un totale di 1146 istanze di emersione presentate, 895 sono state definite: di queste 735 si sono tramutate in contratti conclusi e 160 hanno avuto provvedimenti di rigetto.

Emersione dei rapporti di lavoro: i numeri lecchesi

Numero di domande presentate Esito positivo Rigetto In istruttoria Lavoro domestico 916 550 134 232 Assistenza alla persona 216 181 17 18 Lavoro subordinato 14 4 9 1

Lo Sportello Unico per l’immigrazione, rinforzato temporalmente dall’innesto di 8 lavoratori interinali, ha raggiunto un risultato significativo, rispetto al quale il Prefetto Castrese De Rosa esprime grande soddisfazione: “Voglio ringraziare, oltre al personale della Prefettura, anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e la Questura di Lecco per la solerzia e la professionalità con cui ci hanno supportato nella gestione della procedura di emersione in un momento in cui anche il lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni è pesantemente condizionato dalle difficoltà causate dalla pandemia”.