Torna "LeccoinAcquarello", tra arte e curcina con le cornici biscottate

LeccoInAcquarello è focalizzata sulla formazione e sulla valorizzazione dei giovani studenti, anche attraverso il confronto con i maestri acquarellisti selezionati da commissione organizzativa di FabrianoInAcquarello. È stata riproposta l’efficace formula incentrata attorno alla lettura di un libro proposto da “Leggermente”, in questa edizione è stato preso in esame il saggio di Marco Balzano “Cosa c’entra la felicità?”, compresi incontro e dibattito con l’autore. Le sezioni di grafica del Liceo Artistico Medardo Rosso di Lecco hanno realizzato il materiale pubblicitario (manifesti, inviti, ecc.) e hanno curato la campagna di comunicazione sui social.

Le cornici biscottate per "LeccoinAcquarello"

La sezioni del figurativo, con il supporto e la supervisione di maestri acquarellisti, hanno illustrato alcune scene tratte dal libro preso in esame e ne hanno reinterpretato la grafica della copertina elaborata dagli studenti della sezione grafica. La sezione di scenografia ha progettato e posto in opera l’impianto scenografico che fa da corredo alla mostra presso la Torre Viscontea. Durante “LeccoinAcquarello 2023”, si svolgeranno delle dimostrazioni in Torre Viscontea da parte di artisti della Scuola del maestro Angelo Gorlini. Mercoledi? 17 maggio nella Sala Conferenze del Palazzo del Commercio, grazie al prezioso connubio tra la classe 4A Sez. Grafica del Medardo Rosso di Lecco e gli studenti della Fondazione Enaip Lombardia di Vimercate, è andato in scena un mix di visione e gusto, l’arte da vedere e da assaporare... Le cornici in cartone, contenenti le opere della Scuola Gorlini, progettate dal Medardo Rosso verranno presentate anche sotto forma di biscotti dall’alberghiero di Vimercate.

“Volevamo allargare gli orizzonti rispetto agli anni precedenti. Abbiamo capito che poca gente viene a Lecco per vedere, ma più che altro per gustare: l’acqua compone l’acquarello, la parte dolciaria e la carta. Dal processo di studio è nata la fase progettuale portata avanti dagli studenti: abbiamo punti di riferimento all’esterno che producono cartone, quindi ho messo insieme la filiera”, ha spiegato Mario Carzaniga del Medardo Rosso.

La conoscenza con Simone Sanna è stata decisiva: “Ho organizzato la possibile formazione del biscotto e da qui siamo arrivati ai biscotti acquarellati. Da qui nasce il rimando alla mostra che si terrà in Torre Viscontea”. Il ringraziamento “va a tante persone, perchè lo staff si sta man mano allargando, anno per anno si è diramata la volontà di dare sempre più contenuti”.

Barbara Cattaneo del Si.Mu.L. ha fatto presente che “dopo 5 anni è bello proseguire la collaborazione con Lecco in Acquarello. La mostra sarà sicuramente interessante e sarà legata alla scuola del maestro Angelo Porrini, ma anche al lavoro fatto dai ragazzi sul romanzo di Balzano”. I ragazzi “sono gli interpreti giusti per questo progetto e tengo particolarmente al gemellaggio con il Liceo Artistico”.

Alessandra Policastro, dirigente del Medardo Rosso, ha spiegato che “l’incontro con scuole come l’Enaip permette un intento molto dei percorsi di orientamento e comprensione delle esperienze scolastiche. Quello che ci indica il ministero può essere perseguito con professionalità estrema”. Gli indirizzi “non sono scorporati ma collaborano tra loro per ottenere il prodotto finale”.

“La collaborazione tra cibo e arte è molto interessante. Abbiamo lavorato con fatica sulla forma che ci avete dato, non era facile creare un biscotto che tenesse ma i ragazzi l’hanno fatto molto bene. Il nostro motto è “Perchè nessuno resti indietro”: lavoriamo sempre verso l’inclusione, ogni ragazzi lavora a questi progetti e ai laboratori per diventare delle persone autonome”, ha concluso Marinella Balconi, dirigente di Enaip Vimercate.

“Anche quest'anno Assocultura Confcommercio Lecco ha deciso di sostenere “Lecco in Acquarello”. Una iniziativa importante, giunta alla quinta edizione, che vede protagonisti gli studenti e che permette una preziosa occasione per valorizzare i giovani. Una iniziativa profondamente legata a Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura che organizziamo da quattordici anni e che quest'anno ha avuto come tema "L'altro da me. Rileggere le relazioni". Ad aprile abbiamo ospitato l'incontro con lo scrittore Marco Balzano, autore del libro "Cosa c'entra la felicità?" che è stato al centro del lavoro compiuto dai ragazzi del Medardo Rosso; oggi siamo qui per la conferenza stampa di lancio e dal 25 maggio al 4 giugno ospiteremo nella hall di Palazzo del Commercio una interessante e originale esposizione. Ringrazio i docenti e i ragazzi per l'impegno profuso anche in questa edizione: sono convinto che questi eventi ospitati in Confcommercio Lecco e anche la Mostra ospitata in Torre Viscontea offriranno ai lecchesi l'opportunità di conoscere meglio il vostro talento e la passione che mettete nel vostro percorso scolastico”: così Antonio Peccati, presidente di Assocultura Confcommercio Lecco.

“Ancora una volta abbiamo deciso di sostenere questa lodevole iniziativa che intreccia arte, scuola e artigianato - il commento del presidente di Confartigianato, Daniele Riva – Una delle nostre mission associative è infatti quella di affiancare le scuole del territorio nella formazione dei ragazzi: insegnare un mestiere artigiano, e trasmettere loro la giusta passione e motivazione, garantisce ai giovani un futuro solido e, allo stesso tempo, permette alle nostre imprese di poter guardare avanti, certi che il nostro saper fare e il nostro know-how saranno riposti in buone mani. Infine, nei valori di Confartigianato c’è quello di interagire in modo attivo con il territorio e promuovere attività sociali e culturali che rispondano ai bisogno della comunità di cui siamo parte integrante con le nostre imprese e le nostre famiglie. Ringrazio quindi gli organizzatori per averci coinvolto in questo progetto e invito tutti a visitare le opere che quest’anno saranno non solo belle ma anche buone!”.