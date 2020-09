Lecco, al via lunedì 5 ottobre le ispezioni degli impianti termici

Da lunedì 5 ottobre prenderà il via la campagna del Comune di Lecco di ispezione degli impianti termici 2020-2021. I cittadini interessati dalle verifiche verranno avvisati dell'ispezione del proprio impianto tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, con la quale saranno indicati il giorno e l'orario del controllo ​da parte dell'ispettore che opera in nome e per conto del Comune, nonché la documentazione da esibire in occasione dello stesso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'autorità competente, limitatamente agli impianti centralizzati, provvederà alla verifica della presenza dei sistemi per la termoregolazione degli ambienti e la contabilizzazione del calore su almeno il 10% delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto di ispezione, mentre le novità riguardanti la nuova Dgr 3502/2020 (la deliberazione in materia della Giunta regionale dello scorso mese di agosto) riguardano gli impianti termici alimentati a biomassa legnosa (camini, termocamini, stufe ecc), dei quali una percentuale sarà oggetto di ispezione. I controlli saranno eseguite adottando le misure di sicurezza previste dai protocolli sanitari in vigore.