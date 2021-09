Lecco e l'Armenia sono sempre vicine: quattro giorni per raccontare “un'amicizia che continua”

Lecco e l'Armenia sono sempre vicine. Merito di "Amici Lecco-Vanadzor Italia-Armenia", "Casa Armeno Hay Dun" e "Unione Armeni d’Italia", che hanno organizzato l'evento “Lecco racconta l’Armenia. Un’amicizia che continua”, organizzato in collaborazione con il Comune di Lecco e la Provincia di Lecco. Si tratta di quattro giorni di appuntamenti che chiuderanno il mese di settembre: ci sarà spazio per una mostra e tutti gli approfondimenti del caso, compresa quella culinaria. La mostra si terrà da sabato 18 settembre nel cortile del Palazzo Comunale di Lecco fino al 30 settembre. Ingresso libero.

“Armenia dentro la storia di Lecco”

Al momento di presentazione degli eventi sono intervenuti Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco, Sergio Fenaroli, Presidente dell’associazione Amici Lecco-Vanadzor Italia-Armenia, Marina Ghislanzoni dell'Ufficio scolastico territoriale Lecco, Maria Grazia Nasazzi, Presidente Fondazione Comunitaria Lecchese, e Lucia Panzeri, ex insegnante. “Si tratta di un’amicizia solida e concreta, quella instaurata più di 30 anni fa con la comunità armena - ha spiegato Simona Piazza - che con questa iniziativa si declina in una serie di eventi organizzati sul nostro territorio per riscoprire e approfondire un popolo ricco di storia, tradizioni e cultura. Un fine settimana in cui conoscere in profondità non solo le usanze di questo paese, l’Armenia, ma anche la situazione socio-politica che stanno vivendo, che con la nostra città ha stretto un legame importante”.

Sergio Fenaroli è tra le anime dell'evento, oltre che del gemellaggio: “Simona Piazza ha creduto in noi sin dal primo momento e di questo le siamo veramente grati. Vogliamo portare la memoria a quel drammatico momento del terremoto. Tempo fa, proprio in questa sala, il 16 febbraio 1989 venne il console generale dell’Urss di Milano e venne lanciata la campagna di raccolta fondi; 180 milioni in poco tempo, sufficienti per costruire una scuola. A distanza di tanti anni abbiamo promosso tre viaggi distinti che ci consentirono di andare a conoscere questa comunità, relazione continuata anche dopo il cambio di nome della città”.

Lucia Panzeri ha aggiunto che “vogliamo far conoscere a tutta la città di Lecco la storia di un incontro e di un’amicizia nata proprio in quel momento. Tutto inizia nel 2018, quando tre gruppi non omogenei della città sono andati in Armenia; Sergio allora ci suggerì di andare a visitare la scuola di Vanadzor: fu una vera sorpresa, ho ancora ben presenti le immagini della grande festa che ci prepararono. Nello stesso tempo si prepararono, studiando la nostra storia: l’amicizia è quello che vogliamo mostrare a tutti; l’esposizione racconta questo rapporto, mentre gli altri eventi fanno un po’ da corona e aiutano a conoscere la storia di questo tormentato popolo”.

“Dopo il viaggio di cui parlava prima Lucia è stato organizzato un ciclo d’incontri che si sono tenuti in alcuni Istituti Comprensivi di Lecco nel 2018 - ha aggiunto Marina Ghislanzoni -. Nel 2019 ci siamo ritrovati per un momento conviviale e, durante l’anno scolastico 2019/2020, soprattutto l’Istituto Comprensivo di Bellano ha portato avanti le relazioni. La pandemia non ha impedito a una delegazione di Vanadzor a far visita a Lecco il 25-26 febbraio 2020; si è trattato di un momento importante, concluso da una cena conviviale. L’anno scolastico 2020-2021 è stato fortemente condizionato, nel secondo quadrimestre è ripartita la corrispondenza in via digitale attraverso una nuova piattaforma”.

Conclusione affidata a Maria Grazia Nasazzi: “Teniamo alla valorizzazione di questa collaborazione. L’associazione cerca di analizzare la questione armena, che è dentro la storia lecchese”.