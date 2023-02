Il Comune di Lecco si mette in mostra alla Borsa internazionale del Turismo

Il Comune di Lecco sarà ancora una volta presente alla Bit, la Borsa Internazionale del Turismo, in programma dal 12 al 14 febbraio a Fieramilanocity, all'interno dello stand di Regione Lombardia inLombardia collocato al piano terra del Padiglione 3.

Sarà l'occasione per promuovere il territorio, il nuovo brand turistico Lecco Land of colours e per veicolare presso intermediari e visitatori le Esperienze che possono arricchire la visita e la permanenza nella nostra città.

Lunedì 13 e martedì 14 febbraio l'ingresso sarà consentito ai soli operatori del settore, mentre domenica 12 febbraio la Bit sarà aparta al pubblico dalle 9.30 alle 18.

Tutte le informazioni utili

Come arrivare

- Metropolitana: Linea Lilla M5- Fermata Portello

- Treno: Trenord S3 /S4/ Regionali/ Regionali Veloci

- Auto: Autostrada A50 / A4 / A8 / A9

- Aereo: Bus da Linate / Malpensa



Call center visitatori

TEL: +39 024997.6144

dal lunedì al venerdì (orario 9.00 – 18.00)

E-mail: bit.visitatori@fieramilano.it

Servizi e percorsi attrezzati per persone con disabilità. Per maggiori informazioni.

Wi-Fi gratuito in tutti i padiglioni

Minori

I ragazzi fino a 10 anni entrano solo previa compilazione in reception della "dichiarazione di responsabilità" da parte dell’accompagnatore.

Dagli 11 ai 17 anni si accede (se accompagnati) con un biglietto intero.

Animali

Non è consentito l'ingresso agli animali di piccola, media o grande taglia.