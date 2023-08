Lecco è pronta a tuffarsi nel Medioevo

Mancano ormai meno di due settimane per il debutto della seconda edizione del MedFest, il festival dedicato al Medioevo promosso dall’associazione Res Musica, che quest’anno amplia i propri confini per toccare, oltre al territorio della provincia di Lecco, anche quello della provincia di Monza e Brianza. In tutto 19 appuntamenti tra concerti musicali, spettacoli teatrali, incontri culturali e proiezioni cinematografiche, che si snoderanno dal 1° al 23 settembre in dieci diversi comuni, sotto la direzione artistica di Ancilla Oggioni, Angelo Rusconi e Gerolamo Fazzini.

Promotori e sostenitori

Realizzata con il contributo del Fondo sostegno arti dal vivo (Fondazione comunitaria del Lecchese, Acinque e Lario Reti Holding), della fondazione della comunità di Monza e Brianza e del comune di Lecco, oltre che con il patrocinio di Regione e Provincia, la seconda edizione di MedFest conta anche sul patrocinio della città di Besana in Brianza e del comune di Carate Brianza, sul contributo dei comuni di Dervio, Ello, Introbio, Mandello, Oggiono e Valmadrera, e sul sostegno della fondazione Scola di Besana, della Comunità pastorale Santo Spirito di Carate Brianza e della parrocchia dei Santi Vito e Modesto di Civate. Numerosi i partner, a cominciare da Agomir (top partner), Centro italiano femminile - Gold partner, Bcc Valsassina, Novatex, Api Lecco e Sondrio, Acinque, fondazione Cattolica, Impresa Carlo Piazza, Sangiorgio Costruzioni, Ristorante Hemingway e Linee Lecco.

Date e location

L’anteprima del festival è in programma il 1° settembre (ore 21) alla chiesa di San Giorgio a Mandello del Lario e il 3 settembre (ore 17) alla Basilica dei Santi Pietro e Paolo in Agliate a Carate Brianza con il concerto di canti del culto mariano nel Mediterraneo "Maria nostra" a cura dell’ensemble Irini, diretto da Lila Hajosi. Giovedì 7 settembre (ore 21) a Palazzo delle Paure di Lecco la conferenza di apertura "Marckalada - Quando l’America aveva un altro nome” con Paolo Chiesa, mentre Venerdì 8 settembre (ore 21) nella suggestiva cornice della Chiesa di S. Giovanni ai Morti a Laorca di Lecco il concerto inaugurale "Il Canto della Sibilla - L’Apocalisse nelle tradizioni medievali” con Eugenia Amisano (voce) e Musicaround Ensemble diretto da Vera Marenco. Tutti gli spettacoli sono gratuiti con prenotazione obbligatoria sul sito a partire dal 20 agosto www.medfestlombardia.com.