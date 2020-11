Due positivi al Covid-19, il Lecco Calcio a 5 sospende l'attività

l Lecco Calcio a 5 in quarantena. La positività di due elementi del gruppo squadra, infatti, ha portato alla sospensione dell’attività agonistica della formazione di mister Pablo Parrilla, che avrà ripercussioni sul calendario della Serie B, già messo a dura prova dalle decine di casi Covid (disputata finora la metà delle partite in programma). Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società bluceleste.

" LAsd Lecco Calcio a 5, a seguito della riscontrata positività al Covid-19 di due elementi del gruppo squadra, annuncia la sospensione della propria attività sino a data da destinarsi.

Tutti i componenti, sia giocatori che staff, in attesa di ricevere le direttive sanitarie da parte degli organi competenti, si trovano ora in isolamento fiduciario che si protrarrà per la durata necessaria.