Il Carnevalone è tornato! I Queen di Valmadrera vincono la gara

Tutto come nel 2019. Sono il carro di Valmadrera e il gruppo dell'Oratorio San Francesco a vincere il premio al termine della sfilata del Carnevalone 2023. La prima manifestazione post Covid ha richiamato per le strade di Lecco migliaia di persone: un numero minore di partecipanti ha percorso le strade rispetto a quattro anni fa, ma ancora una volta entusiasmo, coriandoli e colori l'hanno fatta da padroni, favoriti anche dalle temperature ormai primaverili: "Queen" dell'associazione "Noi per voi" e "Prendi il volo" si sono aggiudicate i riconoscimenti: podio dei carri completato da "Il Fantabosco" di Calusco d'Adda da "Vivi Grease" di Dolzago, quello dei gruppi ha visto la presenza dei bergamaschi "Caporales Miviejo San Simon" e di "Girls in Grease" di Primaluna.

Alla testa del gruppo Mario Casanova, Re Resegone, Chiara Frigerio, Regina Grigna, e Giancarlo Perucchini nelle vesti di Granciambellano. In piazza Garibaldi è stata fissata la giuria che ha valutato carri e gruppi sfilati davanti ai loro occhi e a quelli di migliaia di persone: dopo l'esibizione degli sbandieratori di Primaluna sono stati annunciati i vincitori. Applausi meritati per tutti i partecipanti, che si sono impegnati a fondo per portare in scena le proprie rappresentazioni nonostante l'incertezza che si è vissuta fino alla fine del 2022.

Carnevale, la festa prosegue

Dalle 21 in piazza Garibaldi suoneranno le note di Dj Alberto Zanni, mentre in piazza XX Settembre, angolo con la Torre Viscontea, ecco la musica country con "700 metri sopra il cielo".

Come già accaduto in passato, il Comune di Lecco - per mano del sindaco Mauro Gattinoni - ha scelto di emanare un'ordinanza che istituisce, da sabato 25 febbraio alle 20 a domenica 26 febbraio all’una di notte, il divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo da parte di pubblici esercizi, dei locali di pubblico spettacolo, di esercizi commerciali, attività artigianali e distributori automatici e il divieto detenzione di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di metallo.

La scelta è stata fatta per “prevenire, nelle aree interessate dalla manifestazione, possibili aggressioni mediante l’uso di contenitori di vetro quali corpi contundenti, episodi di abbandono al suolo di bottiglie di vetro o lattine in alluminio, nonché danneggiamenti”. La zona individuata è compresa tra: Via Raffaello - Via Cantù - Via Nullo - Lungo Lario Isonzo - Riva Martiri Delle

Foibe - Largo Europa - Vicolo Della Torre - Via Sauro - Via Cornelio - Via Tommaso Grossi - Piazza Affari - Piazza Garibaldi – Piazza XX Settembre - Piazza Cermenati - Piazza Mazzini - Vicolo Torchio - Vicolo Granai - Piazza Manzoni - Viale Dante - Via Carlo Cattaneo– Via Montello - Via Roma - Via Fratelli Cairoli - Via Cavour - Via Mascari - Via Airoldi - Via Del Pozzo - Via Anghileri - Piazza Santa Marta - Via Bovara - Via San Nicolò - Vicolo Aronne Cima - Via Parini - Via Pietro Nava - Via Nino Bixio - Via Malpensata - Via Sirtori - Via Torre Tarelli - Lungo Lario Cesare Battisti - Piazza Stoppani - Lungo Lario Cadorna - Lungo Lario Piave - Lungo Lario 4 Novembre.

L’inosservanza dell'ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria che va da 80 a 480 euro.