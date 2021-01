Circolazione veicolare: sospeso il divieto per i mezzi diesel Euro 4

Regione Lombardia ha rinviato la sospensione delle limitazioni permanenti alla circolazione dei veicoli diesel Euro 4. Il provvedimento interessa dunque anche il territorio lecchese, come ricordato in una nota diramata dal Comune del capoluogo.

«Le limitazioni permanenti avrebbero dovuto entrare in vigore lunedì 11 gennaio 2021 nei Comuni in fascia 1 e nei Comuni in fascia 2 con più di 30.000 abitanti, così come previsto della deliberazione Regionale n. 3606 del 28 settembre 2020, ma proprio per garantire maggiore sicurezza negli spostamenti, evitando quanto più possibile l'affollamento dei mezzi pubblici, l’Ordinanza regionale n. 675 ha previsto la sospensione di tali limitazioni permanenti, fino al perdurare della situazione emergenziale». Rimangono in vigore le limitazioni permanenti per i veicoli benzina Euro 1, così come disposto dalla Dgr 3606 del 28 settembre 2020.

«La situazione emergenziale che stiamo vivendo - sottolinea l'assessore all'Ambiente e Mobilità del Comune di Lecco Renata Zuffi (nella foto) - non ci deve far dimenticare che solo azioni comuni di lungo periodo, realizzate in sinergia tra più territori in una scala sovralocale, possono migliorare la qualità dell’aria e favorire il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa. Non possiamo dimenticare che il miglioramento della qualità dell’aria dipende principalmente dalla nostra capacità di promuovere stili di vita, di produzione e di consumo più sostenibili».

A questo collegamento potete leggere il testo dell'ordinanza comunale che recepisce le misure per il miglioramento della qualità dell'aria e il contrasto all'inquinamento locale valida fino al 31 marzo 2021.