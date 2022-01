Cercasi volontari per valorizzare la "Lecco da scoprire"

"Lecco da scoprire" cerca nuovi volontari. Il progetto realizzato con il contributo del fondo per lo sviluppo del territorio provinciale Lecchese attivato dai Comuni soci di Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del Lecchese mira a mettere in rete e potenziare l'attività turistica e culturale dei beni che aderiscono: Basilica di San Nicolò, Campanile di San Nicolò, Convento di Fra Cristoforo a Pescarenico, Chiesa e Museo del Beato Serafino di Chiuso.

"Questi beni sono luoghi importantissimi per la nostra città e valorizzarli è un'attività fondamentale che permette a Lecco di essere sempre più attrattiva e attiva" spiegano i promotori.

Negli anni, grazie all'impegno di molti volontari, è stato possibile accompagnare migliaia di visitatori in questi luoghi permettendo ai turisti, ma anche ai lecchesi, di scoprire queste bellezze di Lecco tramite visite guidate e proposte culturali.

L'appello

"Siamo alla ricerca di nuove persone che abbiano voglia di dare una mano alla comunità pastorale e inserire nuove forze nei gruppi volontari già esistenti o, nel caso della Basilica, far nascere un gruppo volontari per offrire visite guidate in modo continuativo. Abbiamo avviato le ricerche di nuovi volontari e abbiamo già ricevuto le prime richieste, ma per migliorare il nostro servizio abbiamo bisogno di molte più forze - è l'appello lanciato - Per questo chi fosse interessato a valorizzare uno di questi beni, o volesse maggiori informazioni sulla nostra attività, può contattarci all'indirizzo leccodascoprire@gmail.com per poi essere inserito nel percorso di formazione e selezione. Le figure richieste sono di ogni tipologia e per vari incarichi, non solo le guide che accompagnano i gruppi. Quindi se hai più di 18 anni e hai voglia di metterti in gioco contattaci e aiutaci nel nostro progetto".