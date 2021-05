Donato un lettino all'ospedale di Lecco per il day hospital

«Le belle storie proseguono e vanno raccontate». Con queste parole, Angelo Fontana (responsabile dell'Area sociale della Polisportiva Monte Marenzo) aveva avviato qualche mese una serie di iniziative di solidarietà a sostegno dell'ospedale di Lecco insieme ad altri volontari e associazioni del territorio. Un cammino che ha registrato una serie di bei gesti e di donazioni significative, tra cui quella spontanea di una dipendente che di recente ha deciso di donare proprio all'ospedale la colletta organizzata dai suoi colleghi per farle il regalo del pensionamento. Ora un nuovo importante tassello in questo percorso di sostegno al "Manzoni".

L'impegno della Polisportiva di Monte Marenzo

«Avevamo iniziato con questa espressione l’impegno della Polisportiva di Monte Marenzo per raccontare piccoli ma significativi interventi in favore dell’ospedale di Lecco, per la precisione per il Dipartimento Oncologico - spiega Angelo Fontana - Dopo l’acquisto di un carrello multiuso da utilizzare a supporto delle visite e degli esami specifici nel reparto, abbiamo ora donato un lettino ad altezza variabile elettricamente, destinato all’ambulatorio n. 2 che ospita le visite specialistiche per pazienti in trattamento day hospital».

Il lettino contribuirà a rendere l’ambulatorio più adeguato alle esigenze dei pazienti anziani e delle persone con disabilità, che potranno così salire e scendere agevolmente e senza rischi di cadute.

«Come si vede sono tutti interventi con lo scopo di rendere confortevole le cure ai pazienti - aggiunge Angelo Fontana - Ancora una volta ringraziamo il Primario dottor Antonio Ardizzoia, medici e infermieri, in particolare la caposala Elena Rusconi, sempre disponibili ad orientare i nostri interventi. Rinnoviamo inoltre i nostri ringraziamenti a tutte quelle persone che con le loro donazioni consentono queste azioni. Noi siamo ampiamente gratificati dagli occhi sopra la mascherina dei sanitari presenti alla consegna, che oggi ho visto brillare contentissimi per questa donazione».