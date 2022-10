Ambientata tra le vie di Lecco la prima Escape room a cielo aperto

Sarà, dicono gli organizzatori, come trovarsi in un film alla Dan Brown, in cerca di indizi per le vie della città e risolvendo un enigma dopo l'altro. Sato Code, la prima escape room a cielo aperto, arriva nella nostra città.

Di cosa si tratta? È un modello di escape room innovativo: non si parla, infatti, della classica esperienza, ma piuttosto di una sua versione 2.0. I partecipanti non saranno confinati in una stanza, giocheranno in giro per tutta Lecco, un'avventura in real-life che rende il gioco non solo un'esperienza da condividere con amici o la famiglia, ma anche uno strumento di cultura che permette di esplorare una città fuori dai luoghi comuni, scoprendone tutti i segreti.

I concorrenti risolveranno un enigma dopo l'altro, assottigliando il confine tra gioco e realtà tanto che verrà spontaneo chiedersi cosa abbia sempre fatto parte della storia di una città e cosa sia stato aggiunto da Sato Code.

Un'esperienza nata in Svizzera

Dopo diversi anni di esperienza in Svizzera con molti percorsi all'attivo, Sato Code è arrivato in Italia, partendo da Como, proseguendo a Varese e ora a Lecco. Sato Code mira a far scoprire o riscoprire le città in un modo del tutto nuovo, unendo il mondo reale e quello digitale. Il percorso si snoda tra episodi e personaggi storici della città, passando dalle vie più famose e caratteristiche di Lecco agli scorci più nascosti. Solo prendendo le giuste decisioni si riuscirà a risolvere gli enigmi di "marella's job" e scoprirne i suoi misteri.

Come giocare

L'esperienza di Sato Code è pensata per tutti e non ha bisogno di prenotazione, è possibile infatti giocare a qualsiasi ora: per iniziare basta che ognuno scarichi l'app Sato Code sul proprio smartphone. Arrivati al punto di partenza indicato nell'app, si potrà creare la squadra e iniziare l'avventura! La squadra dovrà essere da minimo di due, massimo di quattro persone. Per giocare in un gruppo più numeroso basta dividersi in più squadre. Ognuno riceverà informazioni complementari: mettete insieme i pezzi e scoprite dove vi porterà il gioco entrando in una coinvolgente storia fatta di misteri ed enigmi tutti da risolvere con i vostri compagni di squadra.

Sato Code arriverà a Lecco il 6 ottobre 2022 al prezzo di 9 euro a persona. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito Sato Code su cui si potranno acquistare i biglietti, oppure scaricare l'app (Apple Store o Google Play).

Gli organizzatori

Sato Code è un collettivo di specialisti italiani e svizzeri, con una cosa in comune: l'amore per gli indovinelli, gli enigmi e i misteri. Secondo loro il più grande enigma della nostra

generazione è il Bitcoin, creato da Satoshi Nakamoto, la mente dietro il lato tecnologico delle valute digitali. Anche se Bitcoin è diventato un nome familiare, non si è ancora scoperto chi si cela dietro lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, rendendo la sua - o la loro - identità il più grande mistero del nostro tempo. In onore di Satoshi, il gruppo ha deciso di adottare il nome Sato Code.