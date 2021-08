"Con la testa all'insù": riparte il festival ad alta quota

Dopo l'acrobatico esordio di sabato 10 luglio, quando alla Piccola andarono in scena le performance dei Sonics, riparte in città la rassegna "Con la testa all'insù", il festival internazionale delle meraviglie ad alta quota organizzato dal Comune di Lecco. A partire da mercoledì 18 agosto e per tre giorni consecutivi, sempre in piazza Garibaldi, la città si trasformerà in un enorme palcoscenico a cielo aperto e in un laboratorio delle moderne espressioni artistiche.

Il programma

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 18 agosto alle 21 in piazza Garibaldi: i The Black Blues Brothers si esibiranno in "Let’s Twist Again!", uno show acrobatico comico musicale. Giovedì 19 alle 21 in piazza Garibaldi tocca agli Havana Acrobatic Ensemble con lo spettacolo intitolato "Amor" ispirato alle opere di Gabriel García Márquez, portando il pubblico nel cuore dell’America Latina.

La rassegna terminerà venerdì 20 con due appuntamenti a partire dal tardo pomeriggio, entrambi previsti in piazza Garibaldi: alle 18, El Niño del Retrete porterà in scena il delirio comico di un clown bambino in "Cartoon Toylete"; alle 21, invece, due illusionisti comici come I Lucchettino proporranno improbabili disavventure in "Lucchettino Classic".

Tutti gli spettacoli sono a ingresso libero fino a esaurimento posti: per accedere all'area contingentata è obbligatorio possedere il green pass e prenotare il proprio posto presso Infopoint Lecco telefonando al numero 0341 481485.

Per informazioni e in caso di maltempo consultare il sito istituzionale del Comune di Lecco. Il programma potrà subire variazioni a causa di forza maggiore. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio Turismo e Cultura del Comune di Lecco telefonando al numero 0341 481143, oppure scrivere una mail a turismo@comune.lecco.it.