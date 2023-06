Lecco Film Fest, scatta la chiamata per i volontari

Lecco Film Fest chiama a raduno i volontari per la prossima edizione del festival. Organizzata dalla fondazione ente dello spettacolo e promossa da Confindustria Lecco e Sondrio, la quarta edizione dell'evento cinematografico - in programma dal 5 al 9 luglio prossimi - riapre la call per i volontari che, fin dalla prima edizione, rendono di fatto possibile la manifestazione, incarnando appieno lo spirito dell’iniziativa con il loro entusiasmo e il desiderio di collaborare in un luogo di condivisione, incontro e amicizia privilegiato per costruire la comunità.

Come aderire

Le iscrizioni sono aperte fino al 27 giugno ed è possibile manifestare la propria adesione al link: hiips://bit.ly/opencallvolontari leccofilmfest Aderendo, si prenderà parte a 5 giorni di incontri, dibattiti, proiezioni, entrando in una macchina organizzativa che è già in movimento. I volontari saranno a supporto delle varie attività del festival: allestimento e preparazione delle location nei giorni prima del festival, logistica, accoglienza, monitoraggio, dialogo col pubblico e con gli ospiti.

Subito dopo la chiusura della call, tutti i volontari saranno invitati ad un incontro di gruppo per definire i ruoli e raccogliere le disponibilità di tempo, distribuire le magliette e i badge del festival. La ricerca volontari è gestita e promossa dall'associazione Volontari Madonna del Rosario, partner del festival. A tutti i volontari verrà garantita copertura assicurativa.