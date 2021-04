Giornate Fai di Primavera: aperte anche nel Lecchese le candidature per i volontari

Dopo l'ottima riuscita delle scorse Giornate Fai di Autunno 2020 e della campagna nazionale "I Luoghi del Cuore", la delegazione Fai di Lecco si prepara alle Giornate Fai di Primavera 2021.

«Il Fondo Ambiente Italiano - spiegano i portavoce locali - si vuole impegnare per un graduale ritorno alla normalità anche nelle occasioni di incontro e di cultura, obiettivo condiviso anche dalla delegazione lecchese che ha deciso di partecipare all’iniziativa, aprendo alcuni luoghi a Lecco nei giorni di sabato 15 maggio e domenica 16 maggio».

In attesa di poter dare indicazioni più dettagliate sui luoghi scelti e sulle modalità di partecipazione alle visite, che sicuramente si svolgeranno solo su prenotazione, sono aperte le candidature per chiunque voglia dare una mano come volontario (guida, assistenza, presidio ingressi).

Per qualsiasi dubbio e chiarimento potete scrivere alla mail del Gruppo FAI Giovani di Lecco (lecco@faigiovani.fondoambiente.it) oppure contattare i responsabili della delegazione tramite i canali social Facebook e Instagram.