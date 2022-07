Il Lecco Jazz Festival va in archivio: successo di pubblico tra centro e rioni

Nella serata di domenica 24 luglio si è chiusa l'edizione 2022, la settima, di Lecco Jazz Festival. Scattato giovedì 21, l'evento ha portato in centro e nei rioni lecchesi ospiti nazionali e internazionali della scena Jazz Fusion Blues. Le quattro serate ospitate in piazza Garibaldi, anticipate da altrettanti momenti musicali nei rioni cittadini, hanno raggiunto centinaia di spettatori, lecchesi e turisti di passaggio in città.

I concerti delle 18, novità di questa edizione, “hanno contato mediamente tra gli 80 e i 100 spettatori”, riferisce il Comune di Lecco: sui palchi dei rioni si sono esibiti lo Zelioli Jazz ensemble, i musicisti del Contemporary Project, l'Alberto Gurrisi Quartet e il Cuartet Brasil '900. Durante le serate in centro, piazza Garibaldi “ha ospitato una media di 500 spettatori” per il Kyla Brox Quartet, l'Horacio Hernandez Trio e il Lagrene Farao' Quartet; più di mille persone hanno invece assistito alla straordinaria esibizione della marchin' band Funk Off + Nadyne Rush.

Sotto alcune immagini delle serate: Funk Off + Nadyne Rush, Lagrene Faro' Quartet, Quartet Brasil '900 a Palazzo Belgiojoso, Alberto Gurrisi Quartet alla Casa del Pozzo e Kyla Brox.