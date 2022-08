Lecco e il lago di Como protagonisti negli Stati Uniti

Valorizzare il territorio italiano a partire dalla città di Lecco, il lago di Como e l’Italia intera: è questo l’obiettivo del progetto internazionale che l’imprenditrice lecchese Loretta Lazzarini ha presentato negli Stati Uniti d’America a più di 5.000 professionisti del Real Estate mondiale.

Un viaggio da Lecco a Las Vegas e New York, terminato pochi giorni fa, che ha portato Loretta Lazzarini e la figlia Ilaria Mauri a rappresentare l’Italia durante il Superstar Retreat, importante convention mondiale organizzata dalla Mike Ferry Organization alla quale hanno partecipato oltre 5.000 agenti immobiliari tra i più qualificati professionalmente: Stati Uniti, Canada, Cina, Grecia, Francia, Belgio, Europa dell’Est, sono solo alcuni dei paesi di provenienza dei partecipanti all’evento.

Far conoscere il nostro territorio illustrando un progetto internazionale che mette in risalto alcune bellezze immobiliari di pregio a Lecco, Como, Bellagio, Varenna e immobili di prestigio e di investimento delle maggiori città della penisola italiana (Milano, Torino, Verona, Venezia, Firenze, Roma, Napoli e Palermo).

"Il nostro obiettivo - spiega Loretta Lazzarini - é quello di valorizzare e far conoscere sempre più il territorio italiano a partire dal Lago di Como, promuovendo un business internazionale per incrementare le attività di compravendita immobiliare da parte di investitori stranieri provenienti da tutto il mondo. Ma non solo - continua Lazzarini - grazie al nostro network internazionale, offriamo ai nostri clienti italiani l’opportunità di poter realizzare grandi sogni e acquistare immobili nelle località più prestigiose al mondo come comprare un attico a New York, un appartamento a Miami o una casa a Dubai".

Dopo Las Vegas il viaggio è proseguito in direzione New York, dove Loretta Lazzarini ha presentato il programma internazionale a Wall Street, il distretto finanziario della grande mela. "La prossima tappa - conclude l’imprenditrice lecchese - sarà un viaggio nelle capitali europee tra cui Londra, Parigi, Bruxelles e Paesi Bassi, dove il nostro territorio sarà protagonista del progetto internazionale".