Nuove ringhiere sul lungolago di Lecco dall'Imbarcadero alle Caviate

In corso la sostituzione dei parapetti compromessi e la riverniciatura del tratto di lungofiume fino al Ponte Azzone Visconti. A Maggianico lavori per la copertura dell'auditorium di Villa Gomes

Lavori in corso per la copertura dell'auditorium di Villa Gomes a Maggianico. Gli interventi prevedono: rimozione delle piastrelle in cemento, dei pannelli in polistirolo, degli elementi spessorati; pulizia di tutta la copertura e rimozione di terra e foglie; stesura a rullo manuale dell'impermeabilizzante; posizionamento del doppio elemento di spessorati; pulizia e riposizionamento delle piastrelle; pulizia del bordo del terrazzo.

In corso anche i lavori di manutenzione delle ringhiere del lungolago: dalla località Caviate fino all'imbarcadero, sostituzione delle barre rotte o piegate e riverniciatura completa. La verniciatura del parapetto è proseguita sul lungofiume, nel tratto compreso tra il ponte Kennedy e il ponte Visconti e in quello dal ponte Visconti all'Isola Viscontea.

Un lavoro di manutenzione necessario, informano dal Comune, sia per preservare il parapetto dallo stato di deterioramento causato dagli agenti atmosferici sia per garantire il decoro urbano della nostra passeggiata affacciata sul lago e sull'Adda.