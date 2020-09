Al via i lavori in piazza Padre Cristoforo: le modifiche alla viabilità

Lunedì 14 settembre inizieranno i lavori di riqualificazione del piano stradale di piazza Padre Cristoforo, dove l'asfalto sarà sostituito con porfido recuperato (cubetti provenienti da altre strade).

Il Comune di Lecco rende noto che per consentire lo svolgimento delle opere saranno introdotte delle modifiche alla viabilità nell'area interessata dal cantiere, che prevedono la chiusura della piazza e l'inversione del senso di marcia in via Corti per convogliare su corso Martiri della Libertà il traffico di via Ghislanzoni.

La durata dei lavori è prevista fino alla fine del mese di novembre e comprende il periodo di maturazione e stabilizzazione dei cubetti di porfido. Gli interventi si svolgono sotto la supervisione e il coordinamento della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.