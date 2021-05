Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Interventi longitudinali e/o parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 10 al 14 maggio (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber) in via XI FEBBRAIO, corso PROMESSI SPOSI, via DELLA PERGOLA, via DELL'EREMO, via ACHILLE GRANDI, via FILANDA, via MARCO D’OGGIONO, via RIVOLTA, via DIGIONE, via ROCCOLO;

via CANTARELLI, interventi longitudinali e/o parziali restringimenti per lavori di scavo posa rete in fibra ottica dal 10 al 14 maggio (impresa Sirti Spa di Milano per conto Open Fiber);

via PONCHIELLI, angolo via Fornaci, parziale restringimento per lavori alla rete fognaria dal 12 al 13 maggio (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via FIGINI, parziale restringimento per lavori di sostituzione chiusini rete fognaria dal 13 al 14 maggio (impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto Lario Reti Holding);

corso FILIBERTO, tratto all'altezza del civico 59, parziale localizzato restringimento per lavori di posa palina specchio dal 11 al 12 maggio (impresa Garda Quinto snc per conto di privati);

via FERRARI, tratto all’altezza del civico 24, istituzione di divieto di circolazione veicolare in data 13 maggio per lavori isolamento e rinnovo rete gas (impresa Devizzi di Cremeno per coto di Lereti);

via AMENDOLA, incrocio via Martiri, spegnimento impianto semaforico regolamentato con movieri dalle 21 del 13 maggio alle 6 del 14 maggio (impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via CATTANEO istituzione divieto di circolazione veicolare all’altezza del civico 17 e sospensione del senso unico nel tratto compreso tra il civico 17 e piazza Mazzini in data 13 maggio dalle 8.30 alle 17 per occupazione suolo pubblico (per conto di privati);

corso FILIBERTO, tratto compreso tra l'intersezione con via Isola Villatico e l’intersezione con via Gomez, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo di impianto semaforico mobile o movieri, con regolazione in base all'andamento del cantiere e ai flussi veicolari; stop con dare precedenza e obbligo di svolta a destra per i veicoli in uscita da via C. Gomes in direzione corso Emanuele Filiberto; obbligo di dare precedenza a semaforo spento o lampeggiante per i veicoli in uscita da via Michelangelo che si immettono su corso Emanuele Filiberto per lavori di ripristino della sede stradale dalle 8.30 alle 18.30 di lunedì 10 maggio (impresa Vitali Pietro di Cisano Bergamasco per conto Comune di Lecco). L'intersezione corso Emanuele Filiberto, via Gomes e via Michelangelo dovrà essere presidiata dal personale dell’impresa per agevolare i flussi di traffico;

viale DON TICOZZI, nell'area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca Covid-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni sui lavori in programma è possibile contattare il Comune di Lecco, in particolare gli uffici Servizio viabilità (0341 481316) o Servizio manutenzione (0341 481371).