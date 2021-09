Sul San Martino si sistemano le ferrate, in città si posa la fibra ottica

Numerosi gli interventi pubblici in programma nella settimana alle porte a Lecco. Il calendario completo e le relative strade chiuse

Via Graziano Tubi

Non solo chiusure per i sentieri del San Martino e le ferrate, sono numerosi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 23 al 27 agosto in via Balicco, via Calatafimi, via Fiumicella, via Galandra, corso Matteotti e via Pasubio (impresa Sirti spa di Milano per conto di Open Fiber) e in via Pietro Micca, via IX Febbraio, via Mentana e via Partigiani 2 (impresa Ceat spa per conto di Open Fibra);

interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 23 agosto al 9 settembre in corso Matteotti, via Solferino (da corso Matteotti a via don Pozzi), via don Pozzi (da via Solferino a via la Lunga), via Rosselli e via La Lunga da 1 a 6 (impresa Sittel per conto di Tim);

via Tubi, dalle 7 del 9 agosto alle 20 del 9 ottobre, per esecuzione di lavori edili e occupazione di suolo pubblico, divieto di circolazione veicolare eccetto accesso/uscita ai civici 47 e 49, tratto compreso tra via XI Febbraio e l’ingresso pedonale Ats, sospensione senso unico di circolazione e istituzione doppio senso di circolazione solo per accesso/uscita ai civici 47 e 49, obbligo di dare precedenza e svolta a destra per i veicoli in uscita da via Tubi in via XI Febbraio e limite massimo di velocità 20 Km/h (impresa Mi.Da Impianti Srl);

via Campanella per esecuzione allacciamenti reti gas, parziali restringimenti dal 25 al 27 agosto (impresa Devizzi per conto di Lereti).

Per maggiori informazioni sui lavori in programma è possibile contattare il Comune di Lecco, in particolare gli uffici Servizio viabilità (0341 481316) o Servizio manutenzione (0341 481371).