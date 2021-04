Lavori pubblici nelle vie cittadine: ecco come cambia la viabilità a Lecco

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

via PAOLINO DEI MORTI, tratto all'altezza del civico 6, istituzione di divieto di circolazione per lavori di allaccio alla rete idrica dal 26 al 27 aprile dalle 8 alle 17 (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding);

via AI POGGI, nel tratto compreso dal civico 8 e l'intersezione con via Don Minzoni, istituzione di senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile dal 26 al 30 aprile dalle 8.30 alle 18 per lavori di collegamento linea tubazione gas (Impresa Bianchi Costruzioni srl di Ballabio per conto di Lereti spa);

via PETRELLA, proroga di istituzione di divieto di transito veicolare e pedonale sulla scalinata per lavori ripristino della sede stradale dal 1° al 29 maggio (Impresa Vitali Pietro srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

via TOSCANINI, tratto all’altezza del civico 1, parziale restringimento per lavori di messa in quota chiusino dal 26 aprile al 1° maggio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lereti spa);

via PER ERNA longitudinale/parziale restringimento per lavori di scavo posa rete BT in data 30 aprile (Impresa Piazza Carlo e C. di Introbio per conto di Enel spa);

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 26 al 30 aprile in via TONIO DA BELLEDO, via FILANDA, via POLVARA, via DELL’EREMO, via F.LLI BRONZETTI, via ROCCOLO (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber) e via XI FEBBRAIO, via COL DI LANA, via G.POZZI, via LEGNANO, via PALESTRO, via PARINI, via PASTRENGO (impresa Sirti spa di Milano per conto Open Fiber);

viale DON TICOZZI, nell'area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca Covid-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.

Per maggiori informazioni sui lavori in programma è possibile contattare il Comune di Lecco, in particolare gli uffici Servizio viabilità (0341 481316) o Servizio manutenzione (0341 481371).