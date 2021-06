Triathlon ed eventi culturali, numerose le modifiche alla viabilità nella prossima settimana

Sono numerose le modifiche alla viabilità cittadina stabilite dal Comune di Lecco per la settimana alle porte a causa di interventi pubblici.

In maniera particolare si ricorda l'appuntamento del "20° Triathlon Città di Lecco" in programma per domenica 4 luglio. Lungo il seguente percorso cittadino verrà interdetto al transito veicolare:

Frazione ciclismo: Lungo Lario IV Novembre, Lungo Lario Cadorna, Lungo Lario Cesare Battisti, Lungo Lario Isonzo, via Leonardo da Vinci, viale Costituzione, Corso Martiri, viale Dante;

Frazione podismo: Lungo Lario Isonzo, via Raffaello, via Adda, Ponte Kennedy (solo corsia in uscita), via Nullo;

Per le motivazioni sopra espresse, viene qui integralmente richiamata l'istituzione di: divieto di sosta con rimozione forzata in Lungo Lario Isonzo, lato giardini monumento Ai Caduti, nel tratto compreso tra Largo Europa e via Nullo e in Largo Europa, compresi gli spazi riservati ai motoveicoli, dalle 8 di sabato 3 alle 18.30 di domenica 4; divieto di sosta con rimozione forzata in Lungo Lario Isonzo nel tratto compreso tra via Cornelio e via Nava in direzione Sondrio, Lungo Lario Battisti, Lungo Lario Cadorna, Lungo Lario IV Novembre, viale Costituzione, Corso Martiri nel tratto da piazza Manzoni a via Amendola, via Adda, via Nullo, via Raffaello, dalle 6 alle 17 di domenica 4; divieto di sosta con rimozione forzata in via Cornelio area ex Tribunale, eccetto veicoli in uso agli organizzatori, dalle 6 alle 20 di domenica 4; divieto di transito in Lungo Lario Isonzo, fino al termine della manifestazione sportiva, dalle 6 alle 18.30 di domenica 4; divieto di transito in Lungo Lario IV Novembre, Lungo Lario Cadorna, Piazza Stoppani, Lungo Lario Battisti, viale Costituzione, via Leonardo Da Vinci, via Raffaello, via Nullo, via Cantù, via Adda, Ponte Kennedy per la sola corsia in uscita, piazza Manzoni, viale Dante tratto compreso tra piazza Manzoni e via Ghislanzoni, corso Martiri tratto compreso tra piazza Manzoni e via Amendola, fino al transito del veicolo di fine gara, dalle 7 alle 17 di domenica 4; sospensione del senso unico di marcia in via Spirola tratto tra il civico 12 e via Sondrio, via Torre Tarelli, via Nava tratto tra via Sirtori e via Torre Tarelli, via Aspromonte tratto tra via Trieste e viale Costituzione, via Caprera tratto da via Leonardo Da Vinci a via Aspromonte, via San Francesco D'Assisi, via Lazzaretto, piazza Mazzini tratto tra via Cattaneo e viale Costituzione, dalle 7 alle 17 di domenica 4; inversione del senso di marcia in via Sirtori, via Trieste nel tratto compreso tra via Visconti e via Aspromonte, dalle 7 alle 17 di domenica 4; sospensione della Ztl da Varco via Cattaneo, dalle 6 alle 18:30 di domenica 4. Inoltre, dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza.

Ulteriori modifiche alla viabilità

via Bovara, tratto compreso tra il civico 26 e il civico 32, al fine di permettere lo svolgimento di evento culturale viene istituto divieto di circolazione veicolare dalle 15 alle 22 martedì 22 giugno, venerdì 2 luglio, martedì 6 luglio, martedì 13 luglio, martedì 20 luglio e martedì 27 luglio (sarà comunque consentito il transito dei veicoli di soccorso in fase di emergenza);

via Nassiriya per 25 metri dall'intersezione con corso Promessi Sposi, istituzione di divieto di circolazione veicolare dalle 8 alle 13 del 28 giugno per intervento di stazionamento autogru (dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (ditta Soceb srl);

via Sant'Egidio, in corrispondenza del civico 13, istituzione di senso unico alternato regolato a mezzo moviere, con regolazione in base all’andamento del cantiere (istituzione limite massimo di velocità 30 km/h, transito pedonale consentito lato civici pari) dalle 7 alle 17 del 29 giugno per un intervento di collocazione autocarro (ditta A&G Costruzioni srl) per operazioni di carico e scarico materiali (dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale);

via San Francesco, tratto compreso tra via L. da Vinci e via Adda, istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati, divieto di transito veicolare, eccetto residenti con ingresso/uscita da via Adda, sospensione senso unico di circolazione ed istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, con ingresso/uscita da via Adda, transito pedonale consentito lato numeri pari per intervento di collocazione autogru (ditta Freti Autogru srl) dalle 8 alle 17 dei giorni 29 giugno 2021 e 19 luglio;

via Petrella, proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 25 giugno al 30 luglio (impresa Vitali Pietro srl per conto del Comune di Lecco);

via Caldone, tratto all'altezza del civico 2, all’intersezione con via Caldone, istituzione di divieto di circolazione veicolare e istituzione doppio senso di circolazione dall’intersezione con viale Rimembranze all’area di cantiere (impresa Edil Lario Cad per conto di Lario Reti Holdig spa) dal 29 al 30 giugno 2021 dalle 8.30 alle 17.30 per lavori di nuovo allaccio alla rete idrica (dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza).

Per maggiori informazioni: Servizio viabilità 0341 481316, Servizio manutenzione 0341 481371.