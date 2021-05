Lavori sull'elettrodotto Bulciago-Lecco, ecco come cambia la viabilità

Tra i lavori previsti in settimana a Lecco si segnalano gli interventi di manutenzione sull'elettrodotto T411 Bulciago-Lecco nel tronco compreso tra il palo 80 e il palo 85, localizzati tra il comune di Lecco e il comune di Pescate, in corso fino al 22 giugno.

In orario diurno

In via Mauri e svincolo Bione dalle 10 alle 16 di lunedì 31 maggio; dalle 10 alle 16 di mercoledì 9 giugno; dalle 10 alle 16 di giovedì 10 giugno con divieto di transito in via Buozzi, con chiusura rampa di accesso al ponte Manzoni (dovrà essere garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale).

In orario serale e notturno

Dalle 21 di lunedì 14 giugno alle 5 di martedì 15 giugno; dalle 21 di martedì 15 giugno alle 5 di mercoledì 16 giugno; dalle 21 di mercoledì 16 giugno alle 5 di giovedì 17 giugno; dalle 21 di giovedì 17 giugno alle 5 di venerdì 18 giugno; dalle 21 di lunedì 21.06.2021 alle 5 di martedì 22 giugno; dalle 21 di martedì 22.06.2021 alle 5 di mercoledì 23 giugno

con istituzione di divieto di transito in corso Carlo Alberto, nel tratto compreso tra la rotatoria Carlo Alberto/Pergola e la rotatoria Valsugana/Carlo Alberto/Emanuele Filiberto; via G. Mauri, tratto e direzione comprese tra corso Carlo Alberto e gli svincoli SS 36 di via Buozzi (compreso accesso al ponte Manzoni”); via Buozzi, dal civico 37 fino agli svincoli SS 36 di via Buozzi, con accesso consentito al depuratore; via Buozzi, dal civico 15, fronte parcheggio attività commerciale "Esselunga" fino agli svincoli SS36 di via Buozzi; via Macon, tratto compreso fra il civico 6 e l'intersezione con via Figini; via Figini, tratto compreso tra il civico 57 e il civico 55; viale Don Ticozzi, tratto compreso tra la rotatoria Don Ticozzi /Toscanini e l'intersezione con via Buozzi, con transito consentito verso lo scalo merci;

sospensione del senso unico di marcia e istituzione del doppio senso di marcia, per consentire il transito veicolare dei residenti e/o titolari di accessi, in corso Carlo Alberto sulla sola corsia di marcia lato centro commerciale "Le Piazze", dalla rotatoria C. Alberto/Pergola alla rotatoria C. Alberto/Valsugana /E. Filiberto; via Figini tratto compreso tra via Macon e via G. Mauri;

divieto di sosta con rimozione forzata in via Macon, sui tratti interessati dal divieto di transito; via Figini, sui tratti interessati dal divieto di transito; piazza Atleti Azzurri d'Italia, porzione parcheggio lato destro rispetto all'accesso dalle 8 del 24 maggio alle 8 del 23 giugno, eccetto sabato e festivi.

Le altre modifiche alla viabilità

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 31 maggio al 3 giugno in via PASTRENGO, PALESTRO, GALILEI e VERCELLONI (impresa Sirti spa di Milano per conto Open Fiber), via FIOCCHI, RISORGIMENTO, RIVOLTA, ROCCOLO, XI FEBBRAIO, GHISLANZONI, BELLEDO, CONSONNI, DIGIONE, BADONI e FERRIERA (impresa Valtellina di Gorle per conto Open Fiber), via BOLZANO, CAVALESINE, DON LUIGI MONZA, DON LUIGI ORIONE, ALLE VILLETTE (impresa Ceit Spa di S.Giovanni Teatino per conto Open Fiber);

interventi localizzati e/o di parziali restringimenti per ripristino definitivo della sede stradale dal 31 maggio al 13 giugno in via MONTEBELLO, 11, via PARINI, via S.ACQUSTO, 11-15, via DELL'ISOLA, 24, via GONDOLA, 16/A, via AMENDOLA, 55, via TUBI, 6, via DEI RICCIOLI, 6, via FERRARI, 12, corso BERGAMO, 4, via DELLA PACE, 4, via A. GRANDI, via TIRABAGIA, via IX FEBBRAIO, via VALSUGANA;

via BELVEDERE, tratto all'altezza del civico 20, parziale/longitudinale restringimento per lavori di nuovo allaccio gas in data 31 maggio (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lereti spa);

via PASUBIO, tratto all'altezza del civico 5, parziale restringimento per lavori di nuovo allaccio alla rete fognaria dal 4 al 5 giugno (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via FRATELLI ROSSELLI, parziale restringimento per lavori di formazione e ripristino marciapiede dal 31 maggio al 4 giugno (Impresa Edile Rigamonti di Rigamonti Luigi e Carlo s.n.c. di Lecco);

via BATTELLO, parziale/ longitudinale restringimento per lavori di posa tubazioni rete fognaria dal 31 maggio al 3 giugno (Impresa Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lario Reti Holding spa);

via PETRELLA proroga di divieto di transito veicolare e di transito pedonale sulla scalinata dal 30 maggio al 25 giugno (Impresa Vitali Pietro srl per conto Comune d Lecco);

via AI POGGI, tratto compreso tra il civico 107 e la chiesa località Malnago, istituzione di senso unico alternato a mezzo impianto semaforico mobile, con regolazione in base all'andamento del cantiere dal 3 al 4 giugno dalle 8.30 alle 18 (Impresa Vitali Pietro s.r.l. per conto Comune di Lecco);

viale DON TICOZZI, nell'area di sosta antistante il centro sportivo comunale Al Bione con ingresso in viale Don Ticozzi, divieto di transito fino alle ore 24 del 30 settembre, eccetto i veicoli del personale militare e sanitario, nonché delle persone che con i propri veicoli devono raggiungere le strutture temporanee per effettuare i tamponi per la ricerca Covid-19 in modalità Drive-Through, divieto di sosta permanente con rimozione forzata, senso unico di marcia con ingresso consentito dal parcheggio lato campi di calcio e uscita dalla rotatoria viale Don Ticozzi/via Toscanini.