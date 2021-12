Lavori in città per marciapiedi, fibra e illuminazioni. Ecco come cambia la viabilità

Sono numerosi gli interventi di manutenzione programmati a Lecco per la settimana alle porte, che avranno riflessi sulla viabilità. Riguardano in particolare la sistemazione di marcipaiedi, sottoservizi e lampioni, oltre al posizionamento della fibra ottica. Li riportiamo di seguito.

Interventi localizzati o di parziali restringimenti per interventi di posa rete in fibra ottica dal 9 al 23 dicembre (impresa Valtellina di Gorle Milano per conto di Open Fiber) in via AIROLDI, corso PROMESSI SPOSI, via ALLA ROVINATA, via BADONI, via CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, via DEL ROCCOLO, via FIANDRA, via FILANDA, via GIOTTO, via GIUSTI, via MASACCIO, via MULLER, via RISORGIMENTO, via TURBADA;

Via AMENDOLA, tratto compreso tra via Pizzi e via Ghislanzoni, restringimento della sede stradale secondo l’andamento del cantiere per lavori di sistemazione dei marciapiedi dal 6 al 31 dicembre (Impresa Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

Via DIGIONE, restringimento della sede stradale secondo l’andamento del cantiere per lavori di sistemazione dei marciapiedi dal 6 al 31 dicembre (Impresa Vitali Pietro Srl di Cisano Bergamasco per conto del Comune di Lecco);

Via PASUBIO tratto all’altezza dal civico 1 al 13 parziale/localizzato restringimento per lavori di posa cavo telefonico dal 6 al 12 dicembre (Impresa Tim servizi digitali spa);

Via CALDONE, per lavori di rifacimento dell’impianto di illuminazione pubblica, dal 22 novembre al 29 gennaio dalle ore 8.30 alle ore 18.30 instituzione di:

FASE 7 - tratto da via Marsala e viale Rimembranza, divieto di transito veicolare tratto da via Marsala e viale Rimembranza, parziale restringimento dell’area di intersezione tra via Caldone e viale Rimembranza (lato Istituto IMA), sospensione del senso unico di circolazione e contestuale istituzione doppio senso di circolazione in base all’andamento del cantiere sul tratto tra viale Rimembranza e via Marsala, sospensione dell’obbligo di svolta a sinistra per i veicoli che da via Marsala si immettono su via Caldone, sospensione del percorso pedonale e ciclabile compreso tra via Marsala e il civico 30 con istituzione senso unico di marcia in direzione via Bainsizza, limite di velocità 10 kmh, divieto di sosta con rimozione forzata su via Caldone nel tratto compreso tra viale Rimembranza e via Bainsizza.

FASE 8 - tratto da via Marsala alla piazza della Chiesa, limite di velocità 10 km/h, divieto di sosta con rimozione forzata sul tratto ascendente lato civici pari compreso tra il percorso pedonale e ciclabile e l’intersezione con via Bainsizza.

Via GALANDRA, tratto compreso tra il civico 24 ed il ponte sul torrente Gerenzone e via GERENZONE, tratto compreso tra il civico 2 ed il ponte sul torrente Gerenzone, dalle ore 8.30 di lunedì 15 novembre alle ore 18 di sabato 14 maggio, per lavori di realizzazione nuova passerella pedonale, istituzione di divieto di circolazione, eccetto accesso pedonale alle proprietà.

Per maggiori informazioni in merito ai lavori della prossima settimana è possibile contattare gli Uffici del Comune di Lecco, in particolare il Servizio viabilità - 0341 481316, e il Servizio manutenzione - 0341 48137.