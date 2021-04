Al via a Lecco la verifica sul corretto allacciamento alle reti della fognatura

Lario Reti Holding e il Comune di Lecco avvieranno un’attività di verifica dei corretti allacciamenti in alcune zone del territorio comunale. Il progetto prende il via dai rilievi effettuati nel 2020 sulle reti di fognatura meteorica (per le acque piovane) dal Comune stesso e dalla società che gestisce il Servizio idrico integrato per tutti i Comuni della provincia di Lecco. I rilievi erano durati 6 mesi e hanno comportato l’impiego di due squadre di rilevatori, dotati anche di sistema di video ispezione.

«L’obiettivo del progetto effettuato nel 2020 è stato duplice - precisano gli uffici di Lario Reti Holding in una nota stampa - Da una parte, infatti, si è voluto rendicontare, mappare e localizzare tutte le infrastrutture che compongono la rete, analizzandone lo stato e inserendole nei sistemi usati per la pianificazione delle manutenzioni mentre, dall’altra parte, con l’occasione si sono rilevati anche eventuali allacciamenti errati, storicamente presenti in città, e che comportano la presenza di reflui urbani nella rete di acqua meteorica, la quale non viene convogliata al depuratore ma scarica direttamente a Lago, nel fiume Adda o nei torrenti Caldone, Gerenzone e Bione».

Con una prima "mappatura" sono stati analizzati 64 chilometri di tubazioni

Nel corso del rilievo si sono analizzati 64 chilometri di tubazioni, quasi 4.600 caditoie o griglie stradali (tombini per acqua piovana), 1.800 pozzetti di ispezione, 112 scarichi in corpi idrici superficiali e altri impianti afferenti alla rete, tra i quali le vasche di laminazione. Tutte le informazioni e i dettagli rilevati da Lario Reti Holding sono stati riportati sul portale cartografico della società, a cui accedono gli uffici comunali per effettuare attività di programmazione e verifica.

Grazie a questo puntuale lavoro di catalogazione e mappatura, il Comune potrà ora prevedere dei piani di manutenzione delle caditoie più approfonditi e precisi, così da ridurre gli episodi di allagamento causati dalle sempre più violente piogge. Al fine di regolarizzare tutti gli allacciamenti errati, sarà a breve avviato un piano di individuazione puntuale degli stessi, necessario per evitare episodi di sversamento e inquinamento di lago e fiume. Il Comune di Lecco e Lario Reti Holding contatteranno quindi i residenti delle zone dove si sono rilevate infiltrazioni di reflui domestici nelle acque meteoriche, al fine di effettuare i test di scarico necessari a confermare o meno la necessità di regolarizzazione dell’allacciamento fognario.