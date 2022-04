Cento bambini ucraini alle giostre di Lecco per un pomeriggio all'insegna della spensieratezza

In accordo con gli assistenti sociali del Comune di Lecco il PasquaPark ha aperto le proprie porte a 100 bambini ucraini. L'iniziativa si è tenuta nel pomeriggio di ieri, venerdì 22 aprile, all’insegna del divertimento e della spensieratezza nello spazio del Bione dove sono state allestite da ormai due settimane una quarantina di attrazioni.

L'idea è stata proposta dagli organizzatori del PasquaPark a titolo totalmente gratuito. «Portare i piccoli ucraini nel nostro luna park - spiega Alessandro Zanfretta, portavoce del comitato organizzatore del PasquaPark - ci è sembrato un modo concreto per regalare loro un sorriso in un momento tanto difficile. Ci teniamo pertanto a ringraziare il Comune di Lecco per averci concesso questa opportunità».

Le giostre del Bione restranno aperte fino a lunedì 25 aprile con i seguenti orari: nei feriali dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, il sabato orario continuato dalle 14.30 a mezzanotte e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 a mezzanotte (salvo maltempo). Per maggiori informazioni è possibile scrivere a pasquaparklecco@gmail.com