Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi a Lecco nei prossimi giorni

Sono diversi gli interventi programmati in città, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Via BECCARIA, viale Della COSTITUZIONE, via PESCATORI, via GRASSI G. BATTISTA, parziale restringimento fino al 1° novembre per lavori di posa fibra ottica (Imp. Diago srl di Collebeato per conto della ditta Intred spa);

Corso MONTE SANTO tratto all’altezza del civico 121, parziale restringimento il 26 ottobre per lavori di allaccio alla rete gas (Imp. Costruzioni Bertoldini srl di Premana per conto di Lereti);

Corso BERGAMO, tratto all’altezza del civico 4, parziale restringimento in data 30 ottobre per lavori di isolamento rete gas (Imp. Costruzioni Bertoldini srl di Premana per conto di Lereti);

PONTE J.F.KENNEDY, prosecuzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/Leonardo da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte fino al 27 novembre (impresa Civelli per conto Comune);

Piazza PADRE CRISTOFORO prosecuzione chiusura totale per intervento di riqualificazione fino al 30 novembre. La viabilità verrà modificata con l’inversione del senso di marcia del tratto di via Corti a senso unico che per tutta la durata dei lavori avrà la direzione da via Ghislanzoni a corso Martiri (impresa Vitali per conto del Comune);

Via BELFIORE proroga della chiusura totale secondo l’andamento del cantiere sul tratto e direzione di marcia da via Rivolta a via Lamarmora fino al 31 ottobre, per lavori di rinnovo rete gas (impresa Eurocondotte con conto di Lereti).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per maggiori informazioni contattare il Comune di Lecco ai seguenti uffici: Servizio viabilità - 0341 481316; Servizio manutenzione - 0341 481371.