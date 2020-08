Modifiche alla viabilità: la panoramica degli interventi in città

Sono diversi gli interventi programmati in città per la settimana alle porte che avranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

VIA SORA sul tratto e direzione compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora tra le direttrici provenienti da via Mentana e da viale Adamello, proseguimento senso unico proseguimento fino 30 agosto (impresa Beltrami per conto Comune);

VIA PESCATORI, tratto tra via Plava e via Maggiore, totale chiusura, dal 28 luglio al 2 settembre, per rifacimento pavimentazione con sostituzione asfalto con porfido (impresa Vitali per conto dell'Amm.ne Com.le);

PONTE J.F.KENNEDY, istituzione divieto circolazione veicolare e pedonale sulla corsia e marciapiede con direzione di marcia da via Adda/L. da Vinci a rotatoria comune di Malgrate per proseguo lavori di riqualificazione del ponte, dal 3 agosto al 23 ottobre (impresa Civelli per conto Comune);

Sistemazione asfalti

Da lunedì 3 a venerdì 7 agosto ripristini asfalto (impresa Valtellina per conto Telecom):

Zona Maggianico-Chiuso: E. Filiberto vari tratti - Iisola Villatico zona parco - Ponchielli civico 25a - Leoncavallo civico 20 - Rossini civico 3 - Poncione civico 38 - Alla Spiaggia civico 6 - Elettrochimica;

Zona Pescarenico: Previati civico 33 - G.B. Vico civico da 1 a 16 . Fra Galdino civico 8 - C. Alberto civ.53;

Zona Lecco - S. Stefano: Lazzaretto civico 8 e 5 - San Nicolò civici 5/7 - Visconti civ 56 - Parini civ 6 - Turati vari tratti - Tasso civ 11/13;

Zona Castello: Seminario - Mentana - Caldone civ 1 - Mauri Carlo zona parcheggio - Ponte Alimasco civ 45;

Zona Acquate: Ai Poggi vari tratti - Garabuso civ 4;

Zona S. Giovanni-Laorca: Da Porto civ da 1 a 7 - Valsecchi alt.via Montalbano;

zona Belledo - Germanedo: Lamarmora alt.v.Belfiore - Giusti angolo M.Polvara - Muller civ 7 - Grandi civ 18;

Dal 3 al 5 agosto dalle 8,30 alle 18,00: Via Don Rodrigo, divieto transito veicoli > 35 e autobus, divieto di sosta;

Dal 5 al 7 agosto dalle 8.30 alle 18,00: Via Renzo, divieto di transito e sosta, Via Don Rodrigo, divieto transito veicoli con larghezza > 2,00m, proseguo sospensione transito bus, istituzione doppio senso di circolazione, Via Lucia, divieto di sosta, istituzione doppio senso di circolazione;

Viale Valsugana, altezza civico 8 parziale restringimento con senso alternato con movieri, il 3 e 4 agosto per nuova derivazione gas (impresa Devizzi per Lereti);

Lungolago Cesare Battisti – Lungolago Piave - via donatori di sange - via Dell'Isola, parziali restringimenti dal 3 all’8 agosto, per posa infrastrutture di ricarica per veicoli e bici elettriche (impresa Devizzi per conto del Comune);

Corso Matteotti, tratto antistante sede Ostello: parziale chiusura con senso alternato per smontaggio gru il 5 agosto dalle 7 alle 18 (impresa Beltrami).