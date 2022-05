Lecco, riparte la distribuzione dei sacchi rossi

Riprenderà lunedì 23 maggio la distribuzione dei sacchi rossi necessari alla raccolta della frazione indifferenziata per le utenze domestiche e non domestiche. Come annunciato dal Comune di Lecco, a partire dalla prossima settimana e fino alla fine del mese di giugno sarà infatti possibile ritirare i propri sacchi presso l'ecosportello di via Marco d'Oggiono 18/A, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 15 e sabato dalle 8:30 alle 12.

In aggiunta, sabato 21 maggio dalle 9 alle 15, la distribuzione verrà effettuata anche a Maggianico, presso la scuola media Ponchielli di via Puccini (al civico 1) e sabato 28 maggio dalle 9 alle 15 ad Acquate, presso la scuola media Don Ticozzi di via Mentana (48) e a Laorca, presso Laorca Lab in corso Monte Ortigara, 81.