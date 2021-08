Manutenzioni e opere, ecco come cambia la viabilità a Lecco

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nella città di Lecco, per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità. Li riportiamo di seguito.

Via Pergola, tratto dal civico 15 al 19, dalle 8.30 del 9 agosto alle 18 del 13 agosto, per lavori di rifacimento tubazione gas istituzione di divieto di circolazione in via Pergola sul tratto che adduce ai civici 15 /19, in conformità agli stati di avanzamento dei lavori, e obbligo direzione diritto in via Pergola altezza civico n. 21. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Edil Lario Cad di Galbiate);

Via Perpetua, tratto all’altezza del civico 6, per lavori di nuovo allaccio alla rete gas dalle 8.30 alle 18 del 2 agosto istituzione di divieto di circolazione. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Edil Lario Cad di Galbiate per conto di Lereti);

Via Campanella, tutto il tratto, per lavori di rinnovo tubazione del gas dal 5 luglio fino al 5 agosto dalle 8.30 alle 18 istituzione di senso unico alternato disciplinato con movieri e divieto di circolazione veicolare qualora, per il ridotto calibro stradale, la presenza del cantiere non consente il senso unico alternato di marcia. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza e il transito pedonale (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario Reti Gas);

Via Fra Galdino, altezza del passaggio a livello, per lavori di manutenzione alla rete ferroviaria dalle 23 del 3 agosto alle 6 del 4 agosto, dalle 23 del 4 agosto alle ore 6 del 5 agosto e dalle 23 del 5 agosto alle 6 del 6 agosto istituzione di divieto di transito (lavori per conto di RFI);

Via Fiandra, tratto compreso fra la rotatoria via Fiandra/Besonda Inferiore e la rotatoria via Fiandra/Fra’ Galdino/Pergola, per lavori di ripristino calcestruzzi nei giorni dal 2 agosto al 7 agosto in orario notturno dalle 21 alle 6 nella sola corsia di marcia in direzione via della Pergola istituzione di divieto di transito eccetto veicoli adibiti al trasporto pubblico. Sarà garantito il transito dei veicoli di soccorso e pronto intervento in espletamento delle funzioni di emergenza (Costruzioni srl per conto di Anas).

Le vie interessate dalla posa della fibra ottica

Interventi longitudinali e/o di parziali restringimenti per posa rete fibra ottica dal 2 al 6 agosto sono previsti in via Aspromonte, via Bezzecca, via San Francesco (impresa Valtellina di Gorle per conto di Open Fibra), corso Matteotti, via Balicco e via Concordia (impresa Sirti spa di Milano spa per conto di Open Fibra); dal 2 al 7 agosto in corso San Michele al Carso, via Dei Partigiani, via Don Luigi Monza, via IX Febbraio, via Mentana, via Pietro Micca (impresa Ceit spa di San Giovanni Teatino per conto di Open Fibra).

Per maggiori informazioni sugli intervebti e le provvisorie modifiche alla viabilità cittadina è possibile contatatre il Comune di Lecco al Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.