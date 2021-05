Novità al parcheggio di Via Parini: la prima mezz'ora diventa gratuita

Le nuove tariffe entrano in vigore dal 1° giugno per agevolare i lecchesi che usufruiscono del parcheggio sito nelle adiacenze del Cimitero Monumentale

Importante cambiamento nella regolamentazione della sosta in una delle principali vie del centro cittadino. Entrerà in vigore martedì prossimo, 1° giugno, la nuova tariffazione del parcheggio di via Parini, che prevede la prima mezz’ora di sosta gratuita. La proposta approvata segue la volontà dell’Amministrazione comunale di garantire ai lecchesi che usufruiscono del parcheggio sito nelle adiacenze del Cimitero Monumentale di Lecco, per far visita ai propri cari defunti, un minimo di sosta gratuita.

«Come più volte ribadito, quest'Amministrazione crede fortemente nell'ascolto dei cittadini e nella risposta ai loro bisogni - sottolinea l'assessore al Bilancio del Comune di Lecco Roberto Pietrobelli - Anche a seguito di segnalazioni, abbiamo valutato come la possibilità di garantire un tempo minimo di sosta gratuita rispondesse alla necessità di tutelare un bene collettivo. Una scelta della Giunta, sottoposta all'approvazione del Consiglio comunale, volta a garantire una fruizione di visite brevi al Cimitero monumentale, esentando i cittadini dal pagamento dei primi 30 minuti presso l'adiacente parcheggio».