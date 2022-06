In centinaia per le strade della città: c'è la prima sfilata del Lecco Pride

È stato un corteo decisamente partecipato il primo nella storia del Lecco Pride. Alle 15.30 un lungo, chiassoso e colorato serpentone è partito dalla piazza del Politecnico di Lecco alla volta di piazza Garibaldi: il percorso ha tagliato le principali via della città, scendendo poi da via Cavour. Alla testa del corteo Dalila Maniaci, presidente dell'associazione "Renzo e Lucio", affiancata dai rappresentanti di associazioni e istituzioni del territorio lecchese. Due i "carri" musicali messi in strada dall'associazione, come accade tipicamente in queste parade: zero problemi di ordine pubblico durante l'evento, che nel pomeriggio ha in previsione gli interventi delle autorità e musica del vivo, mentre la giornata sarà chiusa dal party della discoteca Orsa Maggiore.

Lecco Pride 2022: il programma

Ore 15: ritrovo in via Ghislanzoni, davanti al Politecnico

Ore 15.30: partenza corteo

Ore 16.45-20.30: interventi in piazza Garibaldi e musica dal vivo

Ore 22: Lecco Pride Party all'Orsa Maggiore.