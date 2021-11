Lecco Pride 2022, c'è la data: il 18 giugno le strade della città tornano a colorarsi

C'è la data per il nuovo Lecco Pride: 18 giugno 2022. Dopo il successo dell'edizione 2021, la prima in presenza in città (nel 2020 l'evento fu annullato per il covid e sostituito da una serie di eventi oline), l'appuntamento è per l'anno prossimo.

Renzo e Lucio, l'associazione per i diritti LGBT+, e i volontari di Lecco Pride si sono infatti messi al lavoro per preparare l'edizione 2022 e una serie di iniziative che coloreranno la città, portando gioia e vivacità ma anche la giusta attenzione verso tematiche sociali di grande rilevanza.

"Questo Pride s'ha da fare per sostenere i diritti di ogni persona, ovunque si trovi e da ovunque venga - spiegano gli organizzatori - Per i diritti delle persone intersex e trans, per sostenere tutti i modelli di famiglia, per un lavoro inclusivo, per una scuola libera che valorizzi le differenze, per combattere le discriminazioni di genere, per la sostenibilità e la giustizia ambientale. Questo Pride s'ha da fare per la nostra città, affinché sia sempre più inclusiva e accogliente".

Renzo e Lucio e Lecco Pride invitano la cittadinanza a portare il proprio contributo o a collaborare con la macchina organizzativa: è sufficiente seguire le pagine social LeccoPride e scrivere.