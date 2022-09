Cavalieri, visite guidate e musica dell'Età di mezzo: Lecco riscopre il Medioevo

Monaci e dunque uomini di preghiera, aspetto che era il marchio di fabbrica dell?abbazia universalmente riconosciuto, ai quali si deve la trasmissione della cultura dell?antichità. Ma anche abili politici, capaci di costruire un modello ?da multinazionale ante-litteram? e un sistema di potere, economico oltre che religioso, durato per secoli. Questo il quadro a tinte chiaroscure tracciato ieri sera da Glauco Maria Cantarella nella conferenza di apertura di MedFest, davanti a una sala convegni di Palazzo delle Paure piena di appassionati del Medioevo di ogni età.

Un esordio in grande stile sul tema "I Cavalieri del cielo - i Monaci di Cluny" per il Festival promosso da Res Musica che si sposta, questa sera, venerdì 9 settembre, a Villa Manzoni per il suggestivo concerto di canti e musiche degli ebrei sefarditi ?Aman Sepharad? a cura dell?Ensamble Sensus (ore 21).

Domani, sabato 10 settembre gli interessati potranno partecipare alla Visita guidata ai resti e ai sotterranei del "Castello di Lecco" a cura di Fai Delegazione Lecco. L'appuntamento è per le ore 10 e 10.30 alla Biblioteca civica. Sempre domani, ma alle 18, il Medfest si sposterà a Villa di Monastero di Varenna per i "Canti dai Monasteri Cistercensi" con l'Ensemble Antiqua Laus diretta da Alessandro Riganti. Poco prima, alle 16.15, visita guidata a cura di Annamaria Ranzi.

Domenica 11 settembre alle 10 nella Chiesa di San Michele a Introbio, spazio agli strumenti musicali del Medioevo, a cura di Marco Casiraghi. La rassegna storica dedicata all'Età di Mezzo proseguirà poi fino a venerdì 7 settembre anche con spettacoli rivolti alle scuole.