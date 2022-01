L'attore Ettore Bassi ospite al ristorante Didaktico

Didaktico, il ristorante didattico del Cfpa Casargo, ha avuto il piacere di ospitare a pranzo l’attore Ettore Bassi, che attualmente interpreta il celebre prof. Keating ne "L'attimo fuggente”, appena andato in scena agli Arcimboldi di Milano e in tour per tutta l'Italia. Bassi è famoso anche per le partecipazioni a film e soprattutto serie Tv come Carabinieri, Chiara e Francesco, Bakhita. Più di recente è inoltre salito sul palco di "Ballando con le stelle", senza dimenticare diverse e apprezzate recitazioni teatrali.

Istruzione e ristorazione: è iniziata la sfida di "Didaktico"

Didaktico si trova in via Fausto Valsecchi 5 a Lecco, è il ristorante che fa capo alla scuola alberghiera valsassinese dove gli alunni possono iniziare a misurarsi con il lavoro sul campo, cucinando e servendo in sala, seguiti da docenti e chef affermati. La visita di Bassi - che ha apprezzato i piatti proposti - è stata in occasione del pranzo di ieri, lunedì 17 gennaio.

Ad accoglierlo anche il presidente del Cfpa Marco Galbiati il quale ha parlato all'attore delle iniziative legate all'associazione dedicata al compianto Ricky. "Il pranzo è stata l’occasione per mostrare il mondo di Riccardo Galbiati all’attore e per discutere con il presidente Marco Galbiati i dettagli del progetto che coinvolgerà l'Associazione Il tuo cuore, la mia stella - fanno sapere dall'istituto alberghiero di Casargo - Ulteriori dettagli sul progetto saranno svelati nei prossimi mesi".