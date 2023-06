Lecco in Serie B, Gattinoni: "Da oggi al lavoro per sostenere la squadra"

Il Lecco è in Serie B dopo cinquant'anni e il volano non è soltanto sportivo. Si tratta di un grande ritorno di immagine per l'intera città e il territorio. Anche i rappresentanti delle istituzioni, per fede calcistica e non solo, hanno reagito in maniera entusiastica alla promozione dei blucelesti.

"Dopo 50 anni la Calcio Lecco 1912 ha compiuto l'impresa: sconfitto il Foggia al Rigamonti-Ceppi, si torna in Serie B! - ha scritto il sindaco Mauro Gattinoni - Complimenti a questi ragazzi fantastici, a un grande allenatore, alla società. E grazie alle tifoserie avversarie per il fair-play, alle forze dell'ordine e a tutto l'apparato organizzativo per aver garantito tutte le condizioni per un pomeriggio di sport in sicurezza. Un bel segno per la nostra città: ora ci godiamo i festeggiamenti. Da domani (oggi, ndr) tutti al lavoro per sostenere questa grande squadra!"

Hofmann: "Risultato eccezionale"

Anche la presidente della Provincia di Lecco, Alessandra Hofmann, ha riservato un pensiero all'impresa della squadra bluceleste. "Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni alla società, allo staff tecnico e dirigenziale e ai giocatori della Calcio Lecco per la promozione in serie B" spiega. "Un risultato eccezionale, giunto al termine di una meravigliosa stagione in crescendo, grazie al lavoro quotidiano, alla tenacia e alla determinazione dei protagonisti, che giorno dopo giorno si sono impegnati per realizzare il sogno di un intero territorio provinciale, che non ha mai mancato di supportare con uno straordinario tifo la squadra e ieri sera ci ha regalato una stupenda festa per le vie cittadine. Un ringraziamento particolare alle istituzioni e alle forze dell'ordine, che hanno garantito la massima sicurezza dentro e fuori lo stadio. Dopo 50 anni, finalmente l'aquila è tornata a volare nei cieli della serie B!".

Zamperini: "Ogni volta che ti vedo..."

Riportiamo il post pubblicato dopo la partita dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giacomo Zamperini.