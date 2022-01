A Lecco un tuffo nella preistoria con lo "show di dinosauri"

Dinosuari in sala Ticozzi. Nei locali di via Ongania a Lecco si terrà uno spettacolo per grandi e bambini, senza dubbio insolito e originale. L'appuntamento con il "Dinosaur Live Show" è in programma per domenica prossima 6 Febbraio alle ore 15.30 con replica alle 17.30.

"Sarà l’unica tappa in provincia di Lecco - fa sapere Riccardo Moroni a nome dell'organizzazione - Lo spettacolo sarà ambientato nella preistoria con la presenza di 4 esemplari di dinosauri animatronici a grandezza naturale che interagiranno mossi da operatori specializzati attraverso telecamere interne agli stessi. Si tratta di veri capolavori della tecnologia".

"La durata degli show, adatti a tutta la famiglia, sarà di un’ora circa - continua Moroni - Il nostro gruppo si chiama 'Teatro Viaggiante', siamo di Milano e stiamo girando varie località d'Italia con questo originale spettacolo che fa divertire non solo i bambini, ma anche mamme e papà. Per noi si tratta della prima tappa a Lecco, speriamo che i nostri dinosauri possano conquistare anche voi".

Per ulteriori informazioni e prenotazioni sull'insolito "tuffo nella preistoria" è possibile contattare il numero di cellulare 351 7408187, oppure fare riferimento alla pagina Facebook: Dinosaur Live show. Il costo del biglietto d'ingresso è di 11 euro per i bambini e 13 per gli adulti. Oltre alle prenotazioni, sarà possibile anche acquistare il biglietto all'ingresso di Sal Ticozzi poco prima dello spettacolo, fino a esaurimento posti.