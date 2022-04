Il Comune di Lecco lancia un sondaggio per il nuovo brand turistico

I cittadini scelgono il nuovo brand turistico di Lecco. È online il sondaggio del Comune con cui si potrà scegliere una veste cromatica per il marchio individuato e uno slogan a effetto da spendere nelle campagne promozionali.

Farsi riconoscere a prima vista: è questo l'obiettivo che ha portato alla ricerca di un sistema di colori, immagini, parole in grado di raccontare il Dna lecchese, invitando a scoprire il comune capoluogo e le sue proposte turistiche, con particolare attenzione alle esperienze outdoor.

Team di professionisti al lavoro

"La stagione turistica è iniziata con segnali incoraggianti - spiega Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco - ma è nostro dovere sostenere il lavoro degli operatori economici per far conoscere di più e meglio la nostra città. Ci siamo affidati a un team di professionisti per individuare una proposta creativa convincente, ma prima di definirla nei dettagli vogliamo coinvolgere chi conosce questo lago e queste montagne meglio di tutti: noi lecchesi".

Da mercoledì 27 aprile fino a sabato 7 maggio tutti i cittadini potranno partecipare al sondaggio online per esprimere la propria preferenza, ma soprattutto potranno sottoporre la propria proposta di slogan che accompagnerà le prime campagne pubblicitarie con la nuova veste grafica.

L'attrattività di Lecco è fortemente collegata al paesaggio naturale e al mix tra una profondità culturale, artistica e letteraria, che si unisce alla solidità della vocazione industriale e a una rete pulsante di soggetti del terzo settore che contribuiscono a formare lo "spirito del luogo".

"Quando invitiamo una famiglia di amici a Lecco, dove li portiamo? Cosa raccontiamo loro? Non è facile - conclude Giovanni Cattaneo - sintetizzare tutte le mille sfumature che solo chi è cresciuto in questa città ha imparato a riconoscere e amare. Ci sono luci e ombre: lavoriamo sull'identità di Lecco sapendo che non arriveremo a una sintesi in grado di accontentare tutti, ma con il desiderio che possa esserci un pezzettino di ciascuno nella proposta turistica che porteremo nel mondo nei prossimi mesi e nei prossimi anni".

Elementi del paesaggio in forma astratta

L'area Turismo del Comune di Lecco ha lavorato senza sosta nelle ultime settimane per mettere a punto strumenti e materiali di comunicazione: il brand rappresenta la prima scintilla in grado di far scattare l'interesse del turista. Lo studio Studiowiki, brand&land di Savona, dopo essersi aggiudicato il bando indetto dal Comune, ha elaborato le prime proposte, arrivando a una composizione stilizzata che riprende alcuni elementi caratteristici del paesaggio lecchese in forma astratta. Sono state fatte comparazioni con altre città e con i dati relativi ai flussi turistici coerenti con lo scenario lecchese: per questo, accanto alla forma grafica, sono state approfondite le varianti di slogan in lingua italiana o inglese.

Rimane lo sprint finale: scegliere i colori (caldi o freddi) che più ricordano l'atmosfera della città e suggerire una parola che vada a completare lo slogan "Lecco, land of... ". Un termine che descriva il territorio lecchese, la gente che qui vive, lavora, educa, accoglie.