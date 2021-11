Synlab San Nicolò inaugura un nuovo centro medico per la salute dei lecchesi

È stata inaugurata nella mattinata di giovedì 17 novembre la seconda sede di Synlab San Nicolò a Lecco. Alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni, di Emanuele Torri (assessore all’Educazione e allo Sport) e di Pierfranco Ravizza (Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Lecco), la direzione ha presentato il nuovo Centro Medico situato in via San Nicolò Lecco 78.

"Si tratta di un nuovo spazio per prendersi cura della salute dei lecchesi, che possono oggi avvalersi di una molteplice presenza Synlab in città lo storico Polidiagnostico di corso Carlo Alberto 76 e l’adiacente sede al civico 78, oltre agli altri punti prelievi dislocati nella provincia - È stato spiegato durante l'inaigurazione di ieri - Synlab Lecco 78 garantisce ai cittadini un ambiente confortevole, ospitale e nuovi spazi da vivere in totale serenità e sicurezza. Non da meno, Synlab fa sapere che grazie a questa sede complementare è stato possibile incrementare l’offerta dei servizi già esistenti dedicati alla prevenzione e a determinate aree mediche legate al benessere psico-fisico dell’individuo (Nutrizione, Psicologia, Cardiologia e Ginecologia sono solo un esempio) e inserire Specialisti non presenti nella storica sede quali l’Oculista, il Chirurgo Estetico, il Gastroenterologo (con la possibilità di avvalersi del servizio di videoendoscopia digestiva) e l’Epatologo".

"Già attivi da fine settembre. Una risposta concreta alle esigenze dei pazienti"

"Posso affermare che questa novità rappresenta senza dubbio un grande passo in avanti per la città di Lecco - ha dichiarato Franco Ruffa, Direttore Sanitario Synlab San Nicolò Lecco - Il Centro Synlab Lecco 78 ha aperto il 20 settembre scorso con grande entusiasmo dei primi cittadini che hanno usufruito dei nuovi spazi. Stiamo andando sicuramente nella direzione giusta e l’ampliamento dei servizi, che è tutt’ora in corso, vuole essere una risposta concreta alle esigenze dei nostri Pazienti, con cui da anni abbiamo instaurato un rapporto privilegiato e di continuo scambio".

Buratti, Amministratore Delegato Synlab Italia: "Lecco è una città strategica"

Presente all’inaugurazione anche Andrea Buratti - Amministratore Delegato Synlab Italia, che aveva già preannunciato l’apertura di Synlab Lecco 78 in occasione della conferenza stampa dedicata al progetto “Bambini, alimentazione e attività motoria” rivolto ai remigini dell’anno scolastico 2021/2022. “La giornata di oggi segna un importante sviluppo per Synlab - ha commentato Buratti - Lecco rappresenta per noi una città strategica, nella quale siamo presenti ormai da anni con il nostro Polidiagnostico di corso Carlo Alberto 76. L’apertura di questa seconda sede ci darà la possibilità di incrementare con costanza i servizi e la proposta di iniziative trasversali dedicate ai cittadini. Basti pensare all’imminente evento previsto per sabato, durante il quale accoglieremo presso la nostra nuova sede bambini e famiglie di Lecco al fine di parlare di nutrizione, corretti stili di vita, attività motoria e prevenzione".

Sabato 20 novembre un evento per bambini e famiglie

Si terrà infatti sabato 20 novembre, alle ore 9:30, un duplice evento che coinvolgerà i piccoli Lecchesi e le loro famiglie. Con “Viaggio nel Regno di MelaMangio: alla scoperta dei corretti stili di vita” i bimbi tra i 6 e i 10 anni che si saranno iscritti potranno esplorare, divertendosi, i corretti stili di vita correlati alle buone norme alimentari e a una sana attività motoria in compagnia della Nutrizionista Camilla Galbiati. Un’occasione importante per sensibilizzare ed educare fin da bambini le nuove generazioni sul sano equilibrio tra alimentazione e movimento. Mentre i bimbi saranno impegnati nella loro attività, ci sarà spazio anche per i loro genitori, che potranno partecipare a un incontro gratuito focalizzato sulla cardiologia pediatrica condotto da Anna Clara Maria Capra - Specialista in Cardiologia SYNLAB San Nicolò Lecco. Per maggiori informazioni su entrambi gli eventi è possibile visitare il sito www.san-nicolo.con o mandare un’e-mail a elizabeth.rosazza@synlab.it.