Presentata la telefonia sociale di Auser Lecco: «Prezioso servizio per i nostri anziani»

Anche Alessandra Locatelli, assessore alla Famiglia e alla Solidarietà sociale di Regione Lombardia, ha partecipato oggi all'inaugurazione del servizio di "Telefonia sociale" presso la sede Auser di Lecco. Il presidente dell'associazione, Claudio Dossi, ha presentato l'iniziativa attivata anche in alcuni comuni del territorio grazie alla quale i volontari si mettono in contatto con le persone più anziane e fragili allo scopo di aiutarle in caso di bisogno e più in generale per non farle sentire mai sole. Presente anche l'assessore al Welfare del Comune di Lecco, Emanuele Manzoni, che ha espresso a sua volta sentiti apprezzamenti per l'attivazione del servizio, confermando la vicinanza dell'Amministrazione ad Auser.

«Grazie alla convenzione sottoscritta tra il Comune e l'Auser locale - ha spiegato Alessandra Locatelli - è stato attivato un servizio che, già presente su altri territori, si è rivelato essere preziosissimo per i nostri anziani. Con la "Telefonia sociale", infatti, i volontari di Auser, con cadenza periodica e continuativa durante tutto l'anno, contattano le persone più fragili, in particolare gli over 75, tramite telefonate e videochiamate. Questo permette di stare vicino ai nostri anziani, di ascoltare i loro bisogni e di rispondere alle loro necessità, aiutandoli nel concreto a sentirsi meno soli».

«Si tratta di un'attività che, soprattutto nell'ultimo anno - ha proseguito Locatelli - per via della pandemia e dell'isolamento, è stata particolarmente utile per rispondere ai bisogni delle persone più fragili, sia dal punto di vista materiale che psicologico. Voglio rivolgere un ringraziamento speciale ad Auser e a tutti i volontari che, attraverso il loro impegno, sono un punto di riferimento per i nostri anziani. Mai come in questo periodo così delicato - ha concluso l'assessore - il grande operato delle attività del Terzo Settore è stato fondamentale per garantire servizi preziosi».

