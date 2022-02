Un regista da Oscar a Lecco: Tornatore dialogherà con il pubblico

Il premio Oscar Giuseppe Tornatore sarà al cinema Nuovo Aquilone di Lecco sabato 26 febbraio per presentare il suo ultimo film "Ennio". Il regista interverrà per dialogare con il pubblico durante le proiezioni delle 17.30 e delle 21.00 di sabato 26 febbraio.

In dialogo con monsignor Davide Milani e il critico Gianluca Pisacane, Tornatore sul palco del Nuovo Aquilone - di persona prima e poi nel film “Ennio” - racconterà la sua collaborazione con il Maestro Ennio Morricone per “Nuovo Cinema Paradiso” che valse al regista siciliano il premio Oscar nel 1990. Una frequentazione e una stima personale e professionale coltivata tra i due per circa trent’anni.

La trama di “Ennio”

Nel 2018 Tornatore ha scritto “Ennio. Un maestro” (Harper Collins), intervista fluviale e conversazione franca, a trecentosessanta gradi: in Ennio ne riprende argomenti, andamento cronologico e tono disteso, modesto, autocritico con cui Morricone si era concesso alle sue domande. Attorno a lui, nel film, una schiera di musicisti, registi, colleghi ed esperti portano testimonianze rilevanti e inerenti una carriera straordinaria, che supera il concetto di prolifico: centinaia le opere firmate, da Il federale (1961) all’unico Oscar vinto per una colonna sonora, The Hateful Eight nel 2016, a 87 anni. Nel film, anche Marco Bellocchio e Carlo Verdone

Giorni e orari di proiezione

I giorni e gli orari di proiezione di Ennio al Nuovo Aquilone sono i seguenti: giovedì 17 febbraio, venerdì sabato (19/02) alle 21.00 e domanica 20 febbraio alle ore 17.30 e 21. Giovedì 24 febbraio e venerdì (25/02) alle 21, sabato 26 febbraio proiezione speciale alle 17.30 e poi alle 21 con Giuseppe Tornatore in sala, e domenica 27 febbraio alle ore 17.30 e 21.

Tutti i biglietti per Ennio si possono acquistare in sala il giorno della proiezione oppure online al seguente indirizzo: https://www. aquilonelecco.it/acquista- online/. Per ulteriori informazioni invitiamo a consultare il sito https://www. aquilonelecco.it/