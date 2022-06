La Torrefazione “La Libertaria” di Lecco sceglie il crowdfunding per ripartire

Il progetto “La Libertaria - Torrefazione autogestita” nasce a Lecco nell’estate del 2020 dall’incontro di 7 persone accomunate da una sensibilità libertaria e dalla voglia di sperimentare una realtà lavorativa senza gerarchie. Dal 2021 il caffè prodotto viene distribuito da piccole realtà contadine, organizzate in associazioni o cooperative, e importato in Italia da progetti di solidarietà secondo criteri orientati alla tutela dei produttori e dell’ambiente. L’obiettivo è quello di avviare una torrefazione artigianale dove tostare, macinare e confezionare direttamente i prodotti della torrefazione.

Purtroppo, l’avvio dell’attività è avvenuto nel difficile periodo del covid ma, nonostante le difficoltà, i ragazzi della torrefazione hanno continuato a credere in questo progetto e dopo un anno di ricerca nella città di Lecco e dintorni, hanno finalmente trovato un luogo dove il avviare la torrefazione autogestita per il prossimo autunno. L’autogestione, la solidarietà e il mutualismo costituiranno la struttura portante della torrefazione artigianale, e sono i parametri in base ai quali si valuterà l’andamento dell’iniziativa, i suoi successi e i suoi limiti.

Per rendere la struttura adatta all’attività di torrefazione artigianale saranno necessari numerosi lavori, come la suddivisione degli spazi, l’installazione delle macchine e la certificazione degli impianti. Proprio per questo è stata lanciata una raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per sostenere le spese necessarie e riuscire ad avviare l’attività entro il prossimo autunno. Grazie al supporto di oltre 30 donatori, il progetto ha già quasi raccolto il 10% dell’obiettivo totale.

"Il nostro lavoro di importazione, lavorazione e distribuzione di caffè si basa su quattro princìpi cardine che distanziano il nostro agire, anche economico, dalle tendenze dominanti nella nostra società - spiega Matteo Tentori - Si tratta di un'organizzazione orizzontale e condivisa del lavoro, una proprietà collettiva dei mezzi di produzione, attingere a materie prime prodotte in condizioni lavorative e sociali dignitose, collaborare con realtà che praticano e promuovono l'autogestione, la solidarietà, il mutualismo. Adesso abbiamo un magazzino in via Lazzaretto a Lecco, ma in autunno contiamo di spostarci e ampliarci in una nuova sede in zona Ponte Azzone Visconti, anche in base a come andrà questo crowdfunding. Chi volesse contattarci e chiederci informazioni in merito ai nostri prodotti può scrivere a info@lalibertaria.org Insieme a me - conclude Matteo Tentori - lavorano a questo progetto anche Roberto, Arianna, Riccardo, Luana Edoardo e un altro Matteo".