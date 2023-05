Turismo in crescita a Lecco. “Un dato di fatto, confermato anche dai dati di accesso al servizio del Comune di Lecco che fornisce informazioni e assistenza a turisti e non solo in visita alla nostra città - analizza il Comune -. Ed è un settore, quello turistico a Lecco, non solo in crescita rispetto agli anni passati, post pandemici, ma anche nel raffronto con gli anni precedenti alla comparsa del Covid-19. Parliamo infatti di un + 37,48% di accessi all'Infopoint nel primo trimestre di quest'anno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e di un sorpasso anche nei dati registrati nel 2019. Accessi in crescita anche durante il weekend pasquale, anche rispetto al 2019”.

Turismo tra lago e montagna

Variegato il profilo dei turisti che arrivano a Lecco: “La primavera porta infatti in città prevalentemente visitatori di paesi vicini, specialmente Francia e Germania, mentre con l'estate la rosa si amplia con il nord Europa e turisti provenienti anche da altri continenti. Tra le destinazioni più richieste il Sentiero del Viandante, il Resegone e il lago, ma anche gli eventi promossi, gli itinerari manzoniani e le mostre allestite al Palazzo delle Paure, mentre prendono sempre più piede le attività culturali, sportive e inclusive, promosse per ogni fascia d'età con il nuovo catalogo delle esperienze primaverili”.